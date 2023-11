Gaza / @EP

El Moviment de Resistència Islàmica (Hamás) estaria immers en converses sobre el possible alliberament de prop de 15 ostatges a canvi d'una pausa de l'ofensiva d'Israel durant un període de tres dies, segons fonts oficials esmentades pel diari nord-americà 'The New York Times'.

Així, han indicat que el grup islamista palestí està considerant l'alliberament de part dels segrestats durant els seus atacs del 7 d'octubre contra Israel, que es van saldar amb prop de 1.400 morts, a canvi d'una pausa breu en l'ofensiva militar israeliana, període que seria utilitzat per al lliurament dajuda humanitària.

Aquestes fonts han subratllat que el director de la CIA, William Burns, ha estat ajudant a facilitar les converses, en què també estaria jugant un paper el Govern de Qatar. Burns es troba en aquests moments fent una visita oficial a països del golf Pèrsic.

El president dels Estats Units, Joe Biden, va confirmar dimarts que havia traslladat al primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, una petició per a una "pausa", mentre que el secretari d'Estat nord-americà, Antony Blinken, que va fer una altra gira diplomàtica al Pròxim Orient la setmana passada impulsa igualment l'opció d'una pausa dels combats per permetre l'entrada d'ajuda i l'alliberament d'ostatges.

D'altra banda, funcionaris nord-americans i altres persones amb coneixement de les discussions han ressaltat que Hamàs havia fet prèviament una oferta per alliberar un grup d'ostatges abans de l'inici de l'ofensiva terrestre, si bé les autoritats israelianes van dubtar de la sinceritat del grup i van donar 'llum verda' a la seva operació per terra a la Franja de Gaza.

Abu Obeida, portaveu de les Brigades Ezzeldín al-Qassam, el braç armat de Hamàs, va indicar dimarts que el grup està disposat a alliberar dotze ostatges i va recalcar que els bombardejos israelians impedeixen el procés. Hamàs, que ha alliberat fins ara quatre dels segrestats, ha afirmat que els bombardejos d'Israel contra l'enclavament han matat diverses desenes d'ostatges.

Netanyahu mateix va afirmar dilluns que "no hi haurà alto el foc general a Gaza sense l'alliberament dels ostatges". "Crec que obstaculitzaria l'esforç bèl·lic. Dificultarà el nostre esforç per treure els nostres ostatges perquè l'únic que funciona amb aquests criminals de Hamàs és la pressió militar que estem exercint", ha dit.

Les autoritats de Gaza han assenyalat que els atacs israelians s'han saldat fins ara amb més de 10.500 morts , entre ells més de 4.300 nens, mentre que més de 160 palestins han mort a mans de les forces israelianes o en atacs perpetrats per colons a Cisjordània i Jerusalem Est.