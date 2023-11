Tot i els anomenats internacionals per a l'evacuació i l'alto el foc, la comunitat internacional enfronta una pressió creixent per intervenir i protegir la població afectada enmig dels enfrontaments en curs. EP

La Societat de la Mitja Lluna Roja de Palestina ha anunciat avui que l'hospital al-Quds a la Franja de Gaza ja no està en funcionament a causa de la manca de combustible i una apagada elèctrica. La interrupció dels serveis mèdics es produeix després d'una setmana de setge i un bloqueig de comunicació i d'internet durant cinc dies.

El personal mèdic fa tot el possible per brindar atenció als pacients i ferits. Les crides repetides per obtenir assistència internacional urgent no han tingut èxit. L'hospital, sota continus bombardejos israelians, s'enfronta a riscos greus per al personal mèdic, els pacients i els civils desplaçats.

La crisi humanitària a Gaza ha empitjorat dràsticament amb l'escalada dels atacs militars israelians, inclòs el setge i la privació d'ajuda als hospitals, cosa que ha portat a tancar-lo.

La Societat de la Mitja Lluna Roja de Palestina responsabilitza la comunitat internacional i els signataris dels Convenis de Ginebra pel col·lapse total del sistema de salut i les condicions humanitàries resultants.

EVACUACIÓ ANUNCIADA PER LES FDI

El portaveu de les Forces de Defensa d'Israel (FDI), Daniel Hagari, ha reiterat que Israel obrirà un corredor d'evacuació que permetrà a les persones moure's "des dels hospitals Shifa, Rantisi i Nasser". Israel ha instruït repetidament els residents al nord de Gaza que es traslladin al sud de la Franja de Gaza, fins i tot a àrees que Israel segueix bombardejant, com les ciutats de Rafah i Khan Younis. S'ha informat que 13 persones han mort en un atac israelià a un edifici residencial a Khan Younis aquest matí.

COMUNICAT DE LES FDI

Les FDI han publicat al seu canal de Telegram detalls addicionals sobre el que afirmen són les seves operacions antiterroristes al campament d'Al-Shati, al nord de la Franja de Gaza. Segons les FDI, les últimes 24 hores, "els soldats van matar nombrosos terroristes i van descobrir una gran quantitat d'infraestructura terrorista a la zona".

Les FDI van informar que, durant un dels enfrontaments amb els terroristes, van identificar civils en un edifici a la zona. Van assegurar una ruta d'evacuació per als civils, i quan estaven evacuant, els terroristes van disparar a les tropes des dels afores de l'àrea. Per protegir la ruta d'evacuació, les FDI van respondre amb foc d'armes lleugeres i tancs per eliminar els terroristes.

En un altre enfrontament, les FDI van identificar una cèl·lula terrorista atrinxerada dins una casa a la zona i que representava una amenaça per a les forces. Les FDI van dirigir un avió i van disparar contra els terroristes, matant-los. A més, després d'identificar el llançament d'un míssil anticarros des d'una instal·lació d'emmagatzematge d'armes dins d'un edifici, un avió de combat va atacar la font del tret.

PROTESTES

Després de l'enfrontament entre les forces israelianes i els residents a Jenin, els homes es van dispersar per la ciutat. Molts estaven armats, portant rifles d'assalt M16 i municions. El dia anterior, un assalt de les forces israelianes a Jenin va portar a una batalla perllongada i caòtica, resultant en 14 morts i molts més ferits. Els cossos de moltes de les víctimes van ser portats en una desfilada fúnebre pel carrer principal de Jenin, embolicats en sudaris amb els colors de Hamàs i la facció més petita, Jihad Islàmica.

Les tensions a la regió han augmentat amb l'escalada dels atacs militars israelians, i la violència ha portat a una proclama de resistència per part de Hamàs. La situació en desenvolupament planteja preocupacions sobre la possibilitat d‟un conflicte més ampli a la regió.

ALERTA DE L'OMS SOBRE LA PÈRDUA DE COMUNICACIONS AMB UN HOSPITAL

L'OMS va anunciar dissabte a la nit que va perdre la comunicació amb els contactes a l'hospital al-Shifa al nord de Gaza. Va expressar "serioses preocupacions" per la seguretat de tots els atrapats allà a causa dels enfrontaments i va demanar un alto el foc immediat.

A mesura que continuen els informes esgarrifosos d'atacs repetits a l'hospital, s'assumeix que els contactes de l'OMS es van unir a desenes de milers de persones desplaçades i van fugir de l'àrea. L'hospital, enfrontant un esgotament de subministraments i sense generadors en funcionament des de dissabte, ha experimentat la mort d'un nadó prematur i altres pacients.

La directora de l'hospital, Mohammed Abu Selmia, va advertir que els dispositius mèdics s'han aturat, els pacients, especialment els de cures intensives, han començat a morir i la situació és desesperada.

Dos nadons prematurs han mort a causa dels talls d'energia a l'hospital, segons el grup Metges pels Drets Humans Israel. La falta d'electricitat ha paralitzat la unitat de cures intensives neonatals, i hi ha un risc real per a la vida de 37 nadons prematurs més, segons han informat els metges de l'hospital. La situació continua sense verificar de manera independent.

El portaveu de les FDI, Daniel Hagari, va dir dissabte que l'exèrcit israelià ajudarà a evacuar els nadons atrapats a l'hospital al-Shifa diumenge. L'OMS ha expressat "serioses preocupacions" per la seguretat dels treballadors de la salut, centenars de pacients malalts i ferits, inclosos nadons en suport vital, i persones desplaçades que romanen dins de l'hospital.

A mesura que continuen els enfrontaments, les organitzacions internacionals de drets humans han instat a un alto el foc per evitar una escalada més gran i protegir civils, especialment els més vulnerables. La comunitat internacional enfronta cridats a intervenir i garantir la seguretat i el benestar de la població afectada a Gaza.