Un atac a la Franja. Foto: Europa Press

Almenys 40 persones han mort i desenes han resultat ferides aquest dilluns 13 de novembre en un nou atac contra la localitat de Bani Suhaila, a l'est de Jan Yunis, al sud de la Franja de Gaza, en el marc dels bombardejos de l'Exèrcit israelià contra l'enclavament palestí en resposta a l'ofensiva llançada pel Moviment de Resistència Islàmica (Hamás) el 7 d'octubre passat.

El Centre d'Informació Palestí ha indicat en un missatge difós a través de Facebook que s'estima que desenes de persones han resultat ferides per l'atac a mesura que denuncia la "massacre comesa per Israel per 38è dia consecutiu" contra la població gazatina.

"Israel segueix cobrant-se vides a la Franja de Gaza en el seu esforç per atacar de forma sistemàtica la població civil ", ha indicat el servei d'informació palestí, que ha denunciat que els atacs continuen al voltant de l'hospital d'Al-Quds "des de totes les direccions".

Així, ha alertat de la presència de tancs i militars al voltant del centre mèdic. "El bombardeig continua mentre l'hospital es prepara per evacuar els pacients i les seves famílies, a més a més del personal sanitari", ha puntualitzat.

El Ministeri de l'Interior palestí, per part seva, ha confirmat en un comunicat que desenes de persones han mort o resultats ferides als voltants de l'estació de Bahlul, a Bani Suhaila.

Aquest mateix dilluns 13, l'Exèrcit d'Israel ha informat que ha fet 4.300 atacs contra la zona des de l'inici de l'ofensiva terrestre, fa aproximadament dues setmanes.

En aquest sentit, ha assenyalat que s'han destruït uns 300 túnels de la xarxa subterrània de Hamàs, alhora que s'han dut a terme atacs contra instal·lacions de llançament de míssils antitanc, segons informacions difoses a través del compte a X.