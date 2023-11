Les autoritats de la Franja de Gaza , controlada pel Moviment de Resistència Islàmica ( Hamas ), han elevat aquest dilluns a sis els nadons prematurs que han mort a l'Hospital Al-Shifa, el més gran de l'enclavament, a causa de la manca d'electricitat per l'ofensiva militar llançada per l'Exèrcit d'Israel.



Nadó prematur a l'Hospital Al-Shifa de Gaza @ep

El viceministre de Sanitat gazatí, Iussef abú Rish , ha indicat a més que nou pacients ingressats en unitats de cures intensives han mort a causa d'aquest mateix motiu, enmig de les denúncies contra Israel pels seus atacs contra el centre, segons ha informat l'agència palestina de notícies Maan.



El personal de l'hospital va alertar durant el cap de setmana que 39 nadons nascuts de forma prematura es trobaven en risc mortal a causa de la falta d'electricitat a les incubadores pels atacs israelians. Les forces d'Israel han envoltat l'hospital i van dir que facilitarien l'evacuació d'aquests nadons, cosa que encara no ha tingut lloc.



Per part seva, els treballadors sanitaris del centre han denunciat que franctiradors israelians disparen qualsevol que detectin als voltants de l'hospital, on es refugien uns 14.000 civils sense subministrament d'electricitat, aigua ni menjar. Israel assegura que Hamàs fa servir l'hospital per a fins militars, una cosa negada pel grup i la gestió del centre.



L'organització no governamental Metges Sense Fronteres (MSF) va denunciar dissabte "bombardeigs incessants" contra els hospitals de Gaza i va confirmar que l'Hospital Al-Shifa havia estat "aconseguit diverses vegades, incloses les unitats de maternitat i consultes externes, amb el resultat de múltiples morts i ferits".



"La situació a Al-Shifa és veritablement catastròfica. Demanem al Govern israelià que cessi aquest implacable assalt al sistema sanitari de Gaza. El nostre personal i els nostres pacients es troben a l'hospital d'Al-Shifa, on els intensos bombardejos no han cessat des d'ahir", va dir la coordinadora de MSF als Territoris Palestins Ocupats, Ann Taylor.



L'ofensiva va ser llançada després dels atacs executats el 7 d'octubre per Hamàs, que van deixar prop de 1.400 morts i més de 240 segrestats. Les autoritats de Gaza van elevar diumenge a 11.180 els morts, amb 3.250 desapareguts sota la runa, 28.200 ferits i 1,5 milions de desplaçats, mentre que més de 180 palestins han mort a mans de les forces israelianes o en atacs perpetrats per colons Cisjordània i Jerusalem Est.