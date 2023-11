Un primer grup de 33 hispanopalestins i set familiars ha aconseguit abandonar finalment la Franja de Gaza aquest dilluns a través del pas fronterer de Rafah amb destinació a Egipte, segons ha anunciat el ministre d'Afers Estrangers en funcions, José Manuel Albares.

El pas de Rafah, a la frontera entre Egipte i la Franja de Gaza - Abed Rahim Khatib/dpa

En declaracions des de Brussel·les, Albares ha indicat que s'ha prioritzat en aquest primer grup la sortida de famílies amb nens molt petits, per això hi figuren un bon nombre de menors, i també persones grans en situació vulnerable per malaltia.

"Ja tenim autorització per part d'Israel perquè demà hi hagi un segon contingent d'uns 80 més" que puguin abandonar Gaza, ha precisat el ministre.

La sortida es produeix més d'un mes després del bloqueig total a la Franja imposat per Israel com a resposta a l'atac terrorista perpetrat per Hamàs el 7 d'octubre en què van morir almenys 1.200 persones.

En total, el Govern ha informat que a Gaza hi havia entre 170 i 190 espanyols, inclosos 80 menors, en espera de poder sortir d'aquest enclavament. Des que es va reobrir el pas de Rafah el 1 de novembre passat per permetre la sortida d'estrangers només havien aconseguit abandonar l'enclavament costaner un espanyol que treballa per a Metges Sense Fronteres (MSF) i un altre que treballa per a l'ONU.