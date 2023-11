El monarca ha apel·lat a la comunitat internacional per reclamar que es respecti el dret internacional i la carta de l'ONU @ep

El rei Abdul·là II de Jordània ha advertit aquest dilluns que qualsevol intent d' Israel per tornar a ocupar la Franja de Gaza o establir zones tampó en aquest enclavaments seria "inacceptable" i ha fet una crida a respectar la integritat dels territoris palestins, marcant en qualsevol cas com a "prioritat" frenar la guerra i agilitzar l'entrada d'ajuda humanitària.



El monarca ha apel·lat a la comunitat internacional per reclamar que es respecti el Dret Internacional i la Carta de l'ONU en el conflicte que des de fa més d'un mes lliuren les forces israelianes i el Moviment de Resistència Islàmica (Hamas), amb un èmfasi especial a les activitats d'Israel i al "càstig col·lectiu" que s'està infligint a la població gazatí. També ha condemnat els atacs sobre instal·lacions teòricament protegides, com ara hospitals.



Abdul·là II, que s'ha reunit amb altres autoritats del país, ha al·ludit als orígens històrics del conflicte per assenyalar que no hi ha una solució militar. En aquest sentit, ha advocat per posar les bases d'una negociació política, de la qual espera surti una "solució de dos Estats". Qualsevol altra alternativa derivarà a més "cicles de violència", ha alertat, segons l'agència Petra.



Més de 11.000 persones han mort a la Franja víctimes de l'ofensiva llançada per Israel, que va esclatar el 7 d'octubre com a resposta a uns atacs perpetrats per Hamàs i que van deixar unes 1.200 víctimes mortals.