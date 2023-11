Efectius de Mitja Lluna Roja Palestina al pas de Rafah amb Gaza / @EP

Les autoritats de la Franja de Gaza , controlada pel Moviment de Resistència Islàmica (Hamás), han anunciat que un grup de més de 80 ciutadans amb passaport espanyol han rebut autorització per sortir de l'enclavament durant la jornada d'aquest dimarts a través del pas de Rafah , a la frontera amb Egipte, enmig de l'ofensiva llançada per Israel després dels atacs executats el 7 d'octubre pel grup islamista.

El llistat publicat per l'Autoritat General per a Creus i Fronteres a la Franja de Gaza, dependent del Ministeri de l'Interior gazatí, a través del seu compte a la xarxa social Facebook recull els noms de 82 persones amb documents espanyols, part de les prop de 750 que han rebut permís per abandonar l'enclavament.

Així, la llista inclou a més 159 amb passaport d'Egipte, 122 del Kazakhstan, 102 dels Estats Units i Suècia, 52 de Rússia, 45 d'Alemanya, 33 del Regne Unit, 26 de Romania, tretze de Dinamarca, sis de Finlàndia i dos de Jordània i Macedònia del Nord.

L'organisme ha especificat que aquestes persones "han de ser presents a les 7.00 hores (hora local) al passadís exterior de la cruïlla", de cara a la seva sortida de la Franja. El pas de Rafah va obrir el 2 de novembre per primer cop des del 7 d'octubre per permetre l'evacuació de ferits i la sortida de ciutadans estrangers. Prèviament, havia estat obert diverses vegades, però només per permetre l' entrada d'ajuda humanitària a Gaza.

Els atacs executats per Hamàs a Israel van deixar prop de 1.200 morts i més de 240 segrestats. Les autoritats de Gaza, controlades pel grup islamista, han denunciat més d'11.200 morts a la Franja, mentre que més de 180 palestins han mort a mans de les forces israelianes o en atacs perpetrats per colons a Cisjordània i Jerusalem Est.