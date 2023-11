Un grup de palestins busca supervivents a Jabalia. Foto: DPA

Desenes de palestins han mort la matinada d'aquest dimarts 14 de novembre després d'una sèrie de bombardejos de l'Exèrcit d'Israel tant al nord com al sud de la Franja de Gaza.

Un atac de l'aviació israeliana contra 2 vivendes a Khan Iunis, al sud, ha deixat almenys 10 morts, segons ha publicat l'agència de notícies palestina Wafa.

A Jabalia, al nord, almenys 6 palestins han mort com a conseqüència d'un bombardeig contra un habitatge al centre de la ciutat; prèviament, 31 persones més han mort després que l'Exèrcit israelià ataques el camp de refugiats de Jabalia.

Per la seva banda, l'ONG Human Rights Watch (HRW) ha denunciat els "atacs repetits i aparentment il·legals" de les Forces de Defensa d'Israel (FDI) contra les instal·lacions sanitàries, així com contra el seu personal i els transports mèdics, i que " estan destruint encara més el "sistema sanitari" de l'enclavament.

En aquest sentit, ha proposat que aquestes accions siguin investigades com a crims de guerra i ha rebutjat les justificacions de les autoritats israelianes, que asseguren que el Moviment de Resistència Islàmica (Hamás) utilitza aquestes instal·lacions "de forma cínica".

" Cap prova presentada justificaria privar hospitals i ambulàncies del seu estatus de protecció en virtut del Dret Internacional Humanitari", destaca HRW en un comunicat.

Les autoritats de Gaza han assenyalat que els atacs israelians s'han saldat fins ara amb més d'11.240 morts, entre els quals hi ha més de 4.800 nens. Per part seva, Israel ha xifrat en 1.200 els morts des de l'atac de Hamàs i prop de 240 els ostatges presos per les milícies palestines.