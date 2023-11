El pas de Rafah, a la frontera entre Egipte i la Franja de Gaza - Mohammed Talatene/dpa

Un segon grup de 74 hispanopalestins i familiars ha aconseguit abandonar aquest dimarts la Franja de Gaza a través del pas fronterer de Rafah i és ja a Egipte , segons han informat fonts diplomàtiques.

El ministre d'Afers Estrangers en funcions, José Manuel Albares , ja havia avançat la vigília que es preveia que uns 80 espanyols i els seus familiars poguessin travessar cap a Egipte, després que ja ho haguessin fet 40-33 hispanopalestins i set familiars, la meitat menors-- durant la jornada.

Albares no va voler oferir xifres exactes del nombre d'espanyols i familiars que el Govern preveu ajudar a evacuar de Gaza --s'ha parlat d'entre 170 i 190-- tot i que va reconèixer que segurament caldrà alguna operació més com les d'aquests dos darrers dies per completar-la.

El primer grup es troba ja en un hotel del Caire, la capital egípcia, on van ser traslladats amb autobús ahir a la nit acompanyats per personal de l'Ambaixada espanyola. S'hi unirà aquest segon grup, que ja es dirigeix cap a aquesta ciutat, segons han precisat les fonts.

De moment des del Govern no s'ha anunciat l'enviament d'un avió militar per portar-los a Espanya, previsiblement esperant que puguin sortir de Gaza tots i viatjar junts.

Tot i això, la ministra de Defensa, Margarita Robles, ja va dir la setmana passada que estava tot preparat per dur a terme aquesta operació i que el seu departament i Exteriors estaven treballant de forma coordinada, com ja ha passat en altres casos recents d'evacuacions, com Afganistan, Sudan o Níger.