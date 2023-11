La urgència de la crisi humanitària destaca la necessitat de solucions immediates per garantir la seguretat i el benestar dels pacients enmig del conflicte en curs. EP

L'Hospital Shifa, el més gran de Gaza, ha estat escenari d'una evacuació massiva que inclou 31 nadons prematurs, segons ha confirmat l'Organització Mundial de la Salut (OMS). La mesura es va fer com a part de l'evacuació de 291 pacients i persones desplaçades del lloc.

Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de l'OMS, va informar que els nadons, juntament amb sis treballadors de la salut i 10 familiars del personal, van ser traslladats a un hospital a Rafah, on reben atenció urgent. Posteriorment, seran traslladats a Egipte, segons han indicat les autoritats sanitàries.

Les condicions crítiques dels nadons es destaquen, amb imatges que mostraven metges esforçant-se per mantenir-los càlids a causa de la manca d'incubadores provocada per la manca d'energia elèctrica.

L'evacuació de l'Hospital Shifa es va dur a terme després que l'exèrcit israelià ordenés l'evacuació, descrivint el lloc com una “zona de mort”. L'OMS, que va poder recórrer l'hospital després de l'evacuació, va informar que 25 treballadors de la salut i gairebé 300 pacients van quedar enrere.

Les autoritats sanitàries van expressar la seva preocupació per la situació difícil i van sol·licitar l'evacuació. El conflicte sobre l'evacuació segueix informes contradictoris del Ministeri de Salut dirigit per Hamàs a Gaza i el servei de rescat de la Mitja Lluna Roja Palestina.

L'evacuació massiva va ser presentada per Israel com a voluntària, encara que l'OMS va afirmar que l'exèrcit va emetre ordres d'evacuació. Alguns evacuats van descriure la situació com un èxode forçat, afirmant que "vam anar a punta de pistola", a causa de la presència de tancs i franctiradors dins i fora de l'hospital.

Mentrestant, s'espera que més equips intentin arribar a l'Hospital Shifa els propers dies per evacuar més pacients, encara que els hospitals al sud de Gaza ja estan aclaparats. Les tensions augmenten a la regió, amb Israel al·legant que Hamàs utilitza l'hospital com a lloc de comandament, una afirmació que ha estat negada tant per Hamàs com pel personal de l'hospital.

La situació subratlla la urgència de la crisi humanitària en curs i la necessitat de solucions immediates per garantir la seguretat i el benestar dels pacients enmig del conflicte.