El líder del braç polític del Moviment de Resistència Islàmica ( Hamas ), Ismail Haniye , ha assegurat aquest dimarts que l'acord de treva amb Israel "està a prop", un pacte que contemplaria l'alliberament de desenes de persones segrestades durant els atacs executats el 7 d'octubre contra Israel pel grup islamista palestí.



"El Moviment (de Resistència Islàmica) ha donat la seva resposta als germans de Qatar i als mediadors i estem a prop d'assolir un acord de treva" , ha declarat Haniye en un comunicat de Hamàs publicat al seu canal de Telegram i citat pel diari 'Al Quds'.



A més, Izzat al Rishq, un dels alts càrrecs de Hamàs, també ha confirmat l'avançat estat de les negociacions i ha afegit que els detalls de l'acord seran anunciats per Qatar i Egipte.



El Govern israelià ha advertit reiteradament que no es doni credibilitat a les informacions de mitjans de comunicació sobre un possible acord i ha subratllat que notificarà oficialment a l'opinió pública en cas que s'aconsegueixi un pacte.



L?acord inclouria l?alliberament de mig centenar de nens i dones a canvi d?un centenar de presos palestins, una pausa de cinc dies en els combats en què a més Israel no podria utilitzar els seus drons de vigilància.



Per part seva, el portaveu del Consell de Seguretat de la Casa Blanca, John Kirby, ha assenyalat en roda de premsa que Washington considera que l'acord "està més a prop que mai", si bé ha afegit que "encara queda feina per fer" .



"Res està fet fins que està tot fet, així que continuarem treballant-hi" , ha manifestat Kirby, que ha afegit que els Estats Units "estan també treballant per incrementar el flux d'ajuda humanitària: menjar, aigua i medicines".



"Demanem que es respecti el dret internacional quant a minimitzar les pèrdues de vides de civils innocents i, per descomptat, seguim advocant per pauses humanitàries perquè la gent pugui sortir de la zona de perill i perquè l'ajuda i l'assistència puguin entrar (a la Franja de Gaza)", ha argumentat.



Israel va llançar la seva ofensiva contra l'enclavament després dels atacs executats el 7 d'octubre per Hamàs, que van deixar prop de 1.200 morts i uns 240 segrestats. Les autoritats de la Franja, controlades pel grup islamista palestí, han denunciat més de 13.300 morts, entre ells més de 5.000 nens, mentre que més de 200 palestins han mort a les mans de les forces de seguretat d'Israel i en atacs per part de colons a Cisjordània i Jerusalem Est.