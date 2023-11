El president del Govern, Pedro Sánchez , ha lamentat el "dolor injustificat i la destrucció" provocats per Hamàs en el seu atac del 7 d'octubre, pel qual ha dit que els seus responsables deuran rendir comptes durant la visita que ha realitzat al kibutz Beeri , un dels assaltats aquest dia i situat molt a prop de la frontera amb la Franja de Gaza.

"Estem esglaiats", ha reconegut Sánchez a la premsa al final del recorregut que ha realitzat amb el primer ministre belga, Alexander de Croo, en què han pogut veure el resultat de l'atac amb vivendes pràcticament destruïdes i conèixer les històries darrere de les xifres de víctimes.

Beeri és a només tres quilòmetres de la Franja de Gaza. Aquí s'han comptabilitzat 75 morts mentre que 27 més segueixen desapareguts i es creu que es trobarien segrestats per Hamàs. En aquest quibuts hi vivien al voltant d'un miler de persones abans de l'assalt i aquí era precisament on treballava com a cuiner Iván Illarramendi, l'espanyol assassinat en un quibuts proper.

El president del Govern, Pedro Sánchez, en la visita al quibuts Beeri (Israel) acompanyat pel primer ministre belga, Alexander de Croo. - EUROPA PRESS

Sánchez ha ressaltat que Beeri era una explotació agrícola en què vivia gent treballadora i que "fins i tot anhela la pau", però "ara l'únic que podem veure són les conseqüències de tot aquest dolor absolutament injustificat i que només té un fi, que és la destrucció".

Davant d'això, ha subratllat el president, "lògicament hem de rebutjar-lo, condemnar-lo i que unir-nos tots perquè aquesta situació no es torni a produir" i que "aquells que hagin perpetrat aquest atemptat terrorista compareguin davant la justícia i rendeixin comptes per tot el que han fet”.

"Les imatges ho diuen tot, la cruel de l'atac terrorista i el patiment i l'angoixa" dels que vivien al quibuts, ha subratllat Sánchez que, igual que De Croo, ha seguit amb molta atenció les explicacions que li ha ofert l'oficial de l'Exèrcit israelià Liad Diamond. També han anat formulant preguntes sobre el que estaven veient, principalment vivendes destruïdes que es va trigar més de cinc dies a revisar i en què, a més de morts, també es van trobar bombes trampa, fins i tot al cadàver d'un nadó, segons ha explicat un soldat.

Amb tot, el president del Govern ha dit que se'n va també amb un missatge d'esperança . "Dins de tota aquesta barbàrie i de tota aquesta situació tan terrible, tan horrorosa, m'emporto almenys l'esperança d'aquests joves que, fins i tot poques setmanes després d'haver patit aquest atemptat, han tornat al seu quibuts i manifesten la intenció de tornar a reconstruir-ho i de continuar treballant aquí, al lloc on van viure els seus pares, els seus avis i on ells aspiren a viure", ha ressaltat, després d'haver parlat amb un d'aquells joves decidit a tornar quan sigui possible.

Sánchez també ha volgut ressaltar el cas de Vivian, de nacionalitat canadenca que es va instal·lar als anys 70 en aquest quibuts i que es dedicava a ajudar gazatís que estaven malalts o tenien càncer perquè rebessin atenció a hospitals d'Israel i que va ser assassinada per els milicians de Hamàs. En definitiva, ha subratllat, el que feia era "viure en pau amb els veïns de Gaza".

Amb aquesta visita, ha recalcat el president del Govern, tant ell com De Croo el que volen és demostrar tota la solidaritat, tota l'empatia i el compromís de la comunitat internacional amb el poble israelià.