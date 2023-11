El president del Govern, Pedro Sánchez , ha defensat davant el president de l'Autoritat Palestina, Mahmud Abbas , que ha de ser aquesta la que assumeixi el control de la Franja de Gaza un cop conclogui l'actual conflicte amb Israel, alhora que li ha reiterat el compromís d?Espanya amb la materialització de la solució de dos Estats, segons han informat fonts governamentals.

El president del Govern, Pedro Sánchez, amb el primer ministre de Bèlgica, Alexander De Croo i el president de l'Autoritat Nacional de Palestina, Mahmud Abbàs, a la seu i l'Autoritat Nacional de Palestina, a Ramallah. - POOL MONCLOA/BORJA PUIG DE LA BELLACASA

Sánchez, juntament amb el primer ministre belga, Alexander de Croo , han estat rebuts per Abbas a la Mukata, la seu de la Presidència de l'Autoritat Palestina, entitat que el president ha defensat que ha de ser qui assumeixi el control de la Franja de Gaza com també els ha traslladat al president i el primer ministre israelians, Isaac Herzog i Benjamin Netanyahu, a les trobades que ha mantingut amb ells.

El Govern entén que l'Autoritat Palestina és l'únic interlocutor legítim per a palestina i aposta per reforçar aquest rol en contraposició amb el grup terrorista Hamàs , els integrants del qual, ha defensat precisament Sánchez després de visitar un dels kibutz atacats el 7 d'octubre, deuen de “rendir comptes”. Alhora, el president palestí ja ha expressat que hi estaria disposat, però amb certes circumstàncies prèvies.

A Abbas, al capdavant de l'Autoritat Palestina des del 2005, el president del Govern ha reiterat el compromís d'Espanya amb la solució de dos Estats , que Sánchez entén que és la millor via per aconseguir la pau i per garantir la seguretat d'Israel, com precisament aspira l'Executiu d'aquest país. Tant davant del president palestí com abans els seus interlocutors israelians ha defensat que ha de ser un “Estat viable”.

Cal recordar que durant el debat d?investidura, el president del Govern va deixar clara que una de les seves prioritats en aquesta legislatura serà el reconeixement de l?Estat palestí. Sánchez vol fer aquest pas, com va reclamar el Congrés el 2014, però no vol que es tracti d'un mer gest declaratiu, segons explica Moncloa. Per això la voluntat del president és reconèixer l'Estat palestí de manera coordinada amb altres socis europeus amb l'objectiu que això pugui contribuir a l'objectiu últim, que no és cap altre que la pau a la regió.

En aquest sentit, Abbas, amb qui Sánchez ja va tenir ocasió de veure's el 22 d'octubre passat durant una conferència organitzada pel president egipci al Caire, ha agraït al president del Govern la seva disposició a treballar per al reconeixement de Palestina, al que s'emmarca la proposta d'una conferència internacional de pau, que ja avalen, segons Moncloa, més de 80 països, inclosos els de la UE.