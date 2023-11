Bombardeig sobre Gaza @ep

L'alto el foc temporal entre les Forces de Defensa d'Israel (FDI) i el Moviment de Resistència Islàmica (Hamás) començarà divendres a les 7.00 (hora local) i els primers ostatges, un grup de 13 persones, seran alliberats a les 16.00 , ha anunciat aquest dijous el Ministeri d'Exteriors de Qatar.



L'acord, en què Qatar ha exercit de mediador, contempla l'alliberament progressiu d'un total de 50 persones segrestades per milicians palestins als atacs del 7 d'octubre, a canvi d'una pausa a l'ofensiva militar llançada aquell mateix dia sobre la Franja de Gaza.



El pacte, contemplat inicialment per a quatre jornades i inèdit en gairebé 50 dies de conflicte, ha estat confirmat també aquest dijous pel braç armat de Hamàs, les Brigades Ezzedin al-Qassam.



Un portaveu del Ministeri qatarià, Majed al-Ansari, ha explicat en declaracions als mitjans aquest primer calendari, que arriba després dels dubtes sorgits les últimes hores pel retard de l'inici del procés. Hamàs inicialment va dir que la pausa començaria aquest dijous, però autoritats israelianes van acabar ajornant l'inici divendres. A l'Ansari ha evitat aclarir, per "raons de seguretat", la via per la qual sortiran els ostatges, encara que avui l'únic pas obert és el de Rafah, a la frontera amb Egipte. "El nostre principal objectiu és la seva seguretat", ha assenyalat el portaveu, que sí que ha confirmat que a més de les parts directament implicades hi haurà col·laboració del Comitè Internacional de la Creu Roja (CICR), segons la cadena Al-Jazira.



A l'Ansari ha aclarit que, en aquests primers alliberaments, s'han anteposat criteris "purament humanitaris", cosa que implica concentrar-se a posar fora de perill "com més aviat millor" dones i nens.



L'oficina del primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, ha confirmat en un breu comunicat que ja ha rebut la "llista preliminar" dels ostatges que seran alliberats dins del primer grup i que han començat a revisar els detalls i notificar a les famílies respectives.



Sobre el possible augment de l'entrada d'ajuda humanitària a Gaza, el portaveu de Qatar ha subratllat que aquest tema és "una part integral" de l'acord. En aquest sentit, ha advertit que les necessitats són "molt grans" a la Franja, on 1,7 milions de persones han hagut d'abandonar casa seva.



"CESSI TOTAL DE LES HOSTILITATS"



Les parts han accedit al "cessament total de les hostilitats durant quatre dies", cosa que limita per tant qualsevol tipus d'acció armada per alguna de les dues parts, segons el Govern de Qatar. En cas que hi pugui haver indicis de violacions, "és molt important que les línies de comunicació estiguin obertes".



Doha confia que aquesta primera pausa "aplani el camí" per a compromisos futurs que "puguin posar fi a la guerra", en al·lusió a "un alto el foc permanent". El Govern israelià ha advertit els últims dies que no renuncia a reprendre la seva ofensiva militar sobre la Franja un cop culminats els intercanvis.