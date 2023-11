Soldats de l'exèrcit d'Israel. Foto: Europa Press

Almenys dos palestins han mort i una quinzena han resultat ferits aquest divendres 24 de novembre a mans de l'Exèrcit israelià quan intentaven tornar a casa seva al nord de la Franja de Gaza poc després de l'entrada en vigor de l'alto el foc temporal acordat entre Israel i el Moviment de Resistència Islàmica (Hamás).

L'incident s'ha produït després que l'Exèrcit israelià obrís foc contra un grup de palestins que avançaven cap al nord després de demanar a la població gazatina que es troba al sud de la Franja que no es desplaces novament cap a la zona durant la treva, segons informacions de la cadena de televisió Al Jazzeera.

Per això, les forces israelianes han llançat pamflets sobre les zones més meridionals de la Franja de Gaza, inclosa Rafah, al costat de la frontera amb Egipte, a mesura que creixien els crides entre la població palestina per partir cap al nord.

Tots els ferits han estat traslladats a l'hospital de Deir al Balá , al centre de Gaza, segons informacions de l'agència de notícies palestina WAFA. Diversos testimonis han apuntat que almenys 15 persones han resultat ferides a la zona de la vall de Gaza quan intentaven desplaçar-se del sud al nord de la Franja.

Fonts properes al diari The Times of Israel apunten a l'ús de "mesures antiavalots" per part de les forces de seguretat israelianes per evitar moviments de població cap al nord.

Les autoritats de la Franja de Gaza, controlades pel grup islamista, han denunciat la mort de més de 14.300 persones a causa de l'ofensiva israeliana contra l'enclavament des del 7 d'octubre passat, mentre que més de 200 palestins han mort a Cisjordània i Jerusalem a mans de les forces de seguretat israelianes i en atacs perpetrats per colons.