Arxiu - L'ambaixadora d'Israel a Espanya, Rodica Radian-Gordon - Europa Press/Contacte/David Canales - Arxiu

L' Ambaixada d'Israel a Espanya ha titllat d'"injustificable" la proposició adoptada aquest divendres per l'Ajuntament de Barcelona i que demana interrompre relacions amb el Govern de Benjamin Netanyahu , ja que considera que "només beneficia Hamàs i blanqueja la barbàrie".

L'Ambaixada ha condemnat "enèrgicament" el text "en aquests moments tan difícils per a Israel" després dels atemptats del 7 d'octubre. "Aquesta decisió és un nou episodi de l'actitud antiisraeliana de l'Ajuntament de Barcelona", ha lamentat la legació diplomàtica en un missatge publicat a les xarxes socials.

"Tenim molt present que l'Ajuntament de Barcelona no ha condemnat els brutals assassinats ni els segrestos de nens, mares, ancians i civils innocents" , ha subratllat l'Ambaixada.

La proposició la va presentar BComú i va comptar amb l'aval del PSC i ERC, mentre que Junts, PP i Vox hi van votar en contra. A l'acord per transaccionar el text final, el PSC ha canviat el verb suspendre (propost per BComú) per interrompre i ha afegit el matís que el canvi en les relacions es dirigeix a l'"actual govern d'Israel".

El text acordat exigeix comunicar al govern central ia l'Ambaixada d'Israel la decisió d'interrompre les relacions mentre no cessin els atacs i “no es garanteixi el respecte als drets bàsics del poble palestí i el compliment de les resolucions de les Nacions Unides respecte al conflicte entre Israel i Palestina".