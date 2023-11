El ministre d'Exteriors d'Israel, Eli Cohen @ep

El ministre d'Afers Estrangers israelià, Eli Cohen , va convocar els ambaixadors d' Espanya i Bèlgica a Israel per a una dura reprimenda després de les declaracions fetes pels primers ministres dels dos països al pas fronterer de Gaza amb Egipte.

"Israel està actuant conforme al Dret Internacional i lluitant contra una organització terrorista pitjor que Estat Islàmic que comet crims de guerra i crims contra la humanitat", ha informat el Ministeri d'Exteriors israelià en un comunicat, sense al·ludir a cap declaració específicament.

Així mateix, el Ministeri encapçalat per Eli Cohen, ha reiterat que Israel té previst reprendre els combats a la Franja de Gaza un cop s'hagi completat l'actual acord per alliberar ostatges a canvi de presos palestins.

També el primer ministre d'Israel, Benjamin Netanyahu , ha condemnat "rotundament" les declaracions de Sánchez i De Croo, ja que considera que els dos líders no van assenyalar de manera clara Hamàs pels crims comesos, entre ells els atacs contra ciutadans israelians i la utilització de civils palestins com a "escuts humans", ha informat la seva oficina.

D'altra banda, el Ministeri ha reiterat en el comunicat que Israel té previst reprendre els combats a la Franja de Gaza una vegada s'hagi completat l'actual acord d'alto el foc , fins a "eliminar" el règim de Hamàs i alliberar "tots els ostatges".

Sánchez ha conclòs aquest divendres una gira per la zona on s'ha reunit, entre altres líders, amb el primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, davant del qual va qüestionar l'abast d'una ofensiva militar que ha deixat més de 14.000 morts a la Franja de Gaza. També ha advocat per reconèixer l'Estat palestí i fins i tot ha plantejat la possibilitat que Espanya ho faci de manera unilateral si no hi ha moviments a nivell de la UE.

Aquest divendres és l'episodi més greu de tensions diplomàtiques entre Israel i Espanya des dels atacs de Hamàs del 7 d'octubre, si bé l'Ambaixada israeliana a Madrid també va exposar el malestar per les posicions de "certs elements" de l'anterior Govern, a al·lusió a l'exministra Ione Belarra.