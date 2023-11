Acusacions de violació de condicions per part de Hamàs i desmentits del govern de Netanyahu generen incertesa enmig de la pausa temporal de la guerra. EP

En un gir tens de l'acord entre Hamàs i Israel per a una treva i intercanvi d'ostatges per presoners, l'alliberament de ciutadans israelians es va veure afectat aquest dissabte. Tot i l'hora pactada per a l'entrega, el procés va quedar en suspens després que el grup terrorista acusés Israel de violar les condicions prèviament acordades, cosa que el govern de Benjamin Netanyahu ràpidament va desmentir.

Al voltant de les 18 hores (13 a l'Argentina), dues hores després del termini establert, fonts de Hamàs i Israel van informar a CNN que el lliurament d'ostatges a la Creu Roja a la Franja de Gaza havia començat. Tot i això, les Brigades Al-Qassam, l'ala militar de Hamàs, va emetre un comunicat anunciant un retard en l'alliberament, atribuint la responsabilitat a Israel.

Les tensions van augmentar quan Hamàs va exigir l?entrada de camions d?ajuda humanitària al nord de Gaza i el respecte de criteris de selecció per al?alliberament de presos palestins, sense proporcionar detalls addicionals.

Tot i que una font de Hamàs va afirmar que el lliurament d'ostatges a la Creu Roja estava en marxa, posteriorment va assenyalar que el procés es va aturar. Les autoritats israelianes, per la seva banda, van confirmar que els segrestats encara no havien estat lliurats.

El tinent coronel Richard Hecht, portaveu de l'exèrcit israelià, va declarar: "Complim la nostra part del marc. I tenen fins a les 12 de la nit per complir la seva part de l'acord". Davant la pregunta de si Israel reprendria la seva invasió de Gaza en cas que els ostatges no fossin alliberats, Hecht va respondre: "El nostre govern haurà de decidir".

El primer dia de la treva, Hamàs va alliberar 24 ostatges, mentre que Israel va fer el mateix amb 39 palestins. Tot i això, la llista de 14 ostatges proporcionada per Hamàs a Egipte i Qatar, mediadors en el procés, va quedar en suspens, generant incertesa sobre el destí de l'alliberament.

L'acord estableix que per cada tres presoners alliberats per Hamàs s'alliberarà un ostatge israelià. Tot i que el servei penitenciari israelià va anunciar la preparació per a l'alliberament de 42 presos, no es va especificar immediatament quants captius no israelians o amb doble nacionalitat s'inclourien al grup.

La treva, la primera a la guerra de set setmanes, implica l'alliberament gradual de 50 dones i nens retinguts per Hamàs a canvi de 150 dones i nens palestins detinguts a presons israelianes. Els Estats Units van expressar la seva esperança que la treva s'estengui per cada 10 ostatges alliberats.

Tot i l'alleujament momentani, tant a Gaza com a Israel, la situació continua sent precària. La guerra, desencadenada per un atac de Hamàs al sud d'Israel, ha deixat un saldo devastador amb milers de morts i desplaçaments. L'amenaça d'una represa ràpida dels combats persisteix, deixant Gaza sumida en una crisi humanitària.