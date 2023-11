La Creu Roja va facilitar la sortida segura dels ostatges. EP

Després de 48 dies de captiveri, un total de 41 ostatges, incloent-hi 26 israelians, 10 tailandesos i un filipí, van ser alliberats en dues tandes divendres i dissabte passat com a part d'un acord entre el grup islamista palestí Hamàs i Israel. Aquest esdeveniment marca una fita significativa enmig de la tensió que ha prevalgut des del sorprenent atac de Hamàs el 7 d'octubre, que va resultar en la mort de 1.200 persones i el segrest de 240 individus.

La Creu Roja va tenir un paper crucial en l'operació, facilitant la sortida segura dels ostatges israelians, tailandesos i filipí a través d'un pas fronterer amb Egipte.

En resposta a l'alliberament dels ostatges per part de Hamàs, Israel va alliberar 78 palestins, la majoria dones i adolescents, que estaven detinguts en presons israelianes. Aquests individus van ser rebuts amb jubil per una multitud a Cisjordània. L'acord entre Hamàs i Israel també preveu l'alliberament de 50 ostatges addicionals durant un alto el foc de quatre dies, el primer des del 7 d'octubre.

Entre els israelians alliberats hi ha històries emotives com la de Daniele Aloni i la seva filla Emilia, de 6 anys, que van ser segrestades durant una visita familiar al quibuts Nir Oz. A més, Margalit Moses, una supervivent de càncer de 78 anys, i Adina Moshe, vídua després de l'atac de Hamàs, també van ser part dels alliberats. La família Munder, segrestada a Nir Oz, va rebre només tres dels seus quatre integrants.

L'acord, intervingut per Qatar, també inclou l'alliberament de 150 palestins de presons israelianes i un augment significatiu de l'ajuda humanitària a Gaza. Fins ara, aquest increment d'ajuda ha estat descrit per l'Agència de les Nacions Unides per als Refugiats Palestins com a "només una gota a l'oceà" en comparació amb les necessitats humanitàries a la regió.

Tot i aquests avenços, la situació continua sent complexa, amb informes recents indicant que vuit palestins van morir en atacs israelians a la Ribera Occidental en les últimes 24 hores. A més, s'espera que un ciutadà nord-americà estigui entre els ostatges alliberats aquest diumenge.

L'alliberament d'ostatges i l'actual alto el foc brinden un respir enmig de tensions perllongades, encara que els desafiaments i les preocupacions humanitàries continuen presents a la regió.