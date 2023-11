L'alt representant de la UE per a Assumptes Exteriors i Política de Seguretat i vicepresident de la CE, Josep Borrell, ha instat aquest dilluns a ajudar i donar suport a l'Autoritat Palestina per evitar que Gaza sigui un territori sense llei ni ordre i es converteixi en " bressol per a més violència, per a més terrorisme i causi onades de població emigrada".

L'alt representant de la UE per a Assumptes Exteriors Josep Borrell, ofereix una roda de premsa durant el VIII Fòrum de la UpM, al Recinte Sant Pau, el 27 de novembre de 2023, a Barcelona, Catalunya (Espanya) @ep

Ho ha dit a la roda de premsa després del VIII Fòrum de la Unió per la Mediterrània (UpM) amb el secretari general de la UpM, Nasser Kamel , i els ministres d'Exteriors espanyol i jordà, José Manuel Albares i Ayman Safadi .

"Europa seria la primera a pagar les conseqüències. És en el nostre propi interès, i per això hem de treballar per aconseguir que aquest conflicte s'acabi", ha afegit.

Borrell ha assegurat que a la UpM "tothom ha estat d'acord que la solució passa per la construcció de dos estats": el d'Israel i també un Estat palestí.

QUATRE PASSOS PER A UNA SOLUCIÓ



Ha enumerat quatre passos per avançar en una solució: el primer, "perennitzar" l'actual treva de quatre dies a Gaza i que Hamàs perdi el control militar a la zona.

Els altres tres són evitar la "recolonització" de Gaza per part d'Israel, rebutjar la colonització il·legal a Cisjordània, i que l'Autoritat Palestina pugui tornar a Gaza.

VIURE EN PAU



Borrell augura que Israel només podrà viure en pau i seguretat si s'arriba a una solució que permeti a israelians i palestins "compartir la terra que es disputen, tenint cadascun el seu propi estat".

"L'horror creat per Hamàs amb el seu atac no pot justificar cap altre horror i que el poble palestí pagui el preu de les accions de Hamàs" , ha afegit.

Ha demanat respectar la llei internacional humanitària i fer tot el possible per alleujar el patiment de civils, i ha dit que la UE ha multiplicat per quatre l'ajuda, però "no té gaire sentit donar de sopar algú si morirà l'endemà sota les bombes".

NO ÉS UNA GUERRA JUEU-MUSULMANS



Borrell ha celebrat la presència del ministre d'Exteriors d'Aràbia Saudita, el príncep Faisal bin Farhan, que hi ha assistit en representació del Comitè Ministerial Àrab-Islàmic.

"Primer, per recordar-nos que això no és una guerra entre jueus i musulmans, que això no és una guerra entre el món àrab i el món cristià, que això no és una guerra de civilitzacions, com a alguns els agradaria presentar-la", ha dit .

I està convençut que el Fòrum d'aquest dilluns ha aconseguit transmetre aquesta idea: "No era contra Israel. Esperem que torni a les reunions de la UpM, perquè n'és part. Aquesta conferència és per i per a la pau"

"ELS PALESITNES TENEN DRET A ESCOLLIR QUI ELS DIRIGEIX"

El viceprimer ministre jordà i ministre d'Exteriors i Expatriats, Ayman Safadi, no està conforme amb eliminar l'autoritat de Hamàs i ha afirmat aquest dilluns que "els palestins tenen dret a escollir qui els dirigeix", en preguntar-li si hi deu haver eleccions sobre el lideratge de l'Autoritat Palestina.

Safadi ha defensat que els palestins puguin escollir qui els dirigeix, després que Borrell hagi apostat per "reforçar, legitimar i recolzar l'Autoritat Palestina".

"Hem de tenir molta cura només veure Gaza. Gaza s'ha de veure com una part de tot el territori palestí ocupat, i veure només Gaza de forma aïllada és alimentar el conflicte futur", ha avisat.

Ha demanat centrar esforços, “en primer lloc, a frenar la destrucció de Gaza, i en segon lloc, a aconseguir un govern de Gaza i de Palestina”, i ha afegit que tot això s'ha d'incloure en un pla per a la solució de dos Estats .

"ACORDS I DESACORS"



Safadi ha explicat que al Fòrum "hi ha hagut acords i desacords"; que aquesta reunió no buscava acords en els detalls sinó com solucionar el conflicte; i que tots els participants defensen la pau, una pausa humanitària i respectar el dret internacional.

"Alguns parlen d'autodefensa; nosaltres parlem d'agressió claríssima . Israel tampoc no està respectant el dret internacional, i veritablement això és la definició molt clara d'un genocidi. Alguns es neguen a pressionar per a l'alto el foc; nosaltres exigim que s'implementi immediatament" , ha assegurat.

El ministre jordà defensa "acabar amb l'ocupació" dels territoris palestins i una solució de dos Estats, i ha afegit que l'Estat palestí ha de tenir Jerusalem com a capital.

"EL QUE SIGUI"



"Per què no hem aconseguit implementar la solució dels dos Estats? La resposta és que obertament Israel ha dit que no hi creia", segons Safadi, i s'ha preguntat què cal fer davant aquesta negativa d'Israel.

Ha reclamat que s'acabi el conflicte: "Farem el que sigui per acabar amb el conflicte. Qualsevol persona que ho impedeixi ha de respondre" , ha advertit el ministre, i ha criticat que Israel està posant en qüestió la credibilitat del dret internacional .