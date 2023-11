L'ambaixadora de l'Estat d'Israel, Rodica Radian-Gordon @ep

L'ambaixadora d' Israel a Espanya , Rodica Radian-Gordon, ha estat convocada aquesta tarda al Ministeri d'Afers Estrangers per donar explicacions per les crítiques realitzada pel seu Executiu al president del Govern, Pedro Sánchez , segons han informat fonts diplomàtiques.

La diplomàtica ha acudit després que el ministre d'Exteriors, José Manuel Albares, avancés divendres que la convocaria després que Israel anunciés que faria el mateix amb l'ambaixadora espanyola a Tel Aviv, Ana Salomón, arran de les declaracions realitzades per Sánchez des del pas de Rafah amb el primer ministre belga, Alexander de Croo, que el Govern israelià considera que suposen un "suport al terrorisme" de Hamàs.

El ministre no havia volgut detallar la convocatòria aquest matí a Barcelona, on ha assistit al Fòrum de la Unió per la Mediterrània (UpM) . Tampoc va revelar quan es produiria la reunió i qui la rebria. En el cas de l'ambaixadora espanyola, va ser rebuda diumenge per un director general del Ministeri d'Exteriors israelià.

El que sí que ha dit Albares és que les paraules del Govern israelià contra Sánchez són "inacceptables" i "completament falses".

En aquest sentit, el ministre ha confiat que l'ambaixadora brindi explicacions "clares" i detall "per què es van produir" aquestes acusacions, i també "la garantia que no es tornaran a produir en el futur".