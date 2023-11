Homes busquen entre la runa. Foto: DPA

Les autoritats de Qatar van anunciar, dilluns 27 de novembre, que Israel i el Moviment de Resistència Islàmica (Hamás) han arribat a un acord per estendre la treva 2 dies més a la Franja de Gaza.

El portaveu del Ministeri d'Exteriors qatarià, Mayid a l'Ansari, ha indicat que "com a part de la negociació que segueix en curs s'ha aconseguit assolir un acord per prorrogar la treva humanitària durant dos dies addicionals" a Gaza, segons un missatge difós a través del vostre compte de X.

Al Ansari ha destacat posteriorment en declaracions a Al-Jazira que aquesta ampliació de la treva és un " moment d'esperança" i que espera que es pot incrementar el nombre d'ostatges alliberats i que es "prepari el terreny per a una treva més sostenible".

"Tenim la confirmació de Hamàs que seran alliberats 20 ostatges addicionals els dos pròxims dies. Per part palestina implica que (...) seran alliberats 60 palestins de les prisoines israelianes", ha explicat.

A l'Ansari ha ressaltat que també continuarà entrant ajuda humanitària a la Franja de Gaza aprofitant el cessament dels atacs. El portaveu ha subratllat que "cada dia de calma que puguem aconseguir és evidentment un tresor per a la gent de Gaza, en particular per l´entrada d´ajuda humanitària".

Ara l'objectiu és negociar una nova pròrroga a les 48 hores que resten fins que expiri la treva pactada per les parts. "Esperem que aquest impuls ens ajudi a obrir la porta de les negociacions per a una treva més duradora i sostenible", ha explicat.

El diplomàtic qatarià ha explicat que l'objectiu és alliberar tots els nens i les dones i després els homes civils. "Després començarem a negociar sobre el personal militar que està retingut", ha indicat.

Per part seva, Hamàs ha confirmat que ha arribat a un acord "amb els seus germans de Qatar i Egipte per ampliar la treva humanitària temporal un altre dos dies sota les mateixes condicions" que el pacte vigent fins aquest dilluns, tal com ha indicat el diari palestí Filastin.

Així, el grup armat palestí estaria preparant una nova llista d'ostatges per facilitar aquesta ampliació, segons fonts properes a l'assumpte. El Govern israelià, per contra, no s'ha pronunciat ara com ara.