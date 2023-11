Benjamin Netahyahu @ep

El primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu , ha respost aquest dimecres amb "un sí rotund" als que dubten de si les Forces de Defensa d'Israel (FDI) reprendran l'ofensiva militar sobre la Franja de Gaza una vegada hagi acabat la treva actualment en vigor per a facilitar l'alliberament d'ostatges en mans dels milicians palestins.

"Combatrem fins al final" , ha dit, en exposar en un vídeo la idea que comptaria amb el beneplàcit de "tot el govern" i també dels militars. Així, ha dit que els objectius no han canviat, independentment de quan expiri la pausa actual, que va començar divendres passat.

Netanyahu s'ha decantat novament per "l'eliminació de Hamàs, el retorn de tots els segrestats i garantir que Gaza mai serà una amenaça per a Israel", tres objectius expressats de moment i que no especifiquen un marc temporal per al final de la ofensiva, que va començar arran dels atemptats del 7 d'octubre i ja ha deixat més de 15.000 morts a la Franja.