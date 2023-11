Edificis destruïts a la ciutat de Gaza. Foto: Europa Press

Les autoritats d'Egipte han afirmat aquest dijous 30 de novembre que hi ha converses en marxa amb el Govern d'Israel i el Moviment de Resistència Islàmica (Hamás) per prorrogar 2 dies més la treva temporal a la Franja de Gaza, hores després que les parts arribaran a última hora a un pacte per estendre un dia més la treva, que expirarà demà si no hi ha un nou acord.

El cap del Servei d'Informació Estatal d'Egipte, Diaa Rashuán, ha assenyalat que el Caire i Doha estan mantenint contactes amb les parts amb l'objectiu d'aconseguir un alto el foc i l'alliberament de més ostatges presos per Hamàs durant els seus atacs del 7 de octubre i de presos a presons d'Israel, així com per al lliurament de més ajuda humanitària a la Franja de Gaza.

Així, ha destacat que les tasques de mediació per part d'aquests països han permès superar els "molts obstacles" existents per aconseguir la pròrroga d'última hora pactada aquest mateix dijous, abans d'abundar que el Govern egipci supervisa de prop l'aplicació del acord.

En aquest sentit, Rashuan ha reclamat a Israel i Hamàs que compleixin el que s'ha pactat i ha avançat que Egipte "farà tot el possible" per garantir el lliurament d'ajuda humanitària a tota la Franja de Gaza, inclòs el nord del territori, epicentre de l'ofensiva militar llançada per Israel després dels atacs de Hamàs, segons ha informat el diari egipci Al-Ahram .

L?Exèrcit d?Israel va llançar una ofensiva contra l?enclavament palestí després dels atacs executats el 7 d?octubre per Hamàs, que van deixar uns 1.200 morts i prop de 240 segrestats. Les autoritats gazatíes, controlades pel grup islamista, han xifrat en prop de 15.000 els palestins morts, als quals se sumen 230 més a mans de l'Exèrcit israelià i per atacs de colons a Cisjordània i Jerusalem Est.