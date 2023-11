El ministre d'Exteriors d'Israel, Eli Cohen @ep

Tel-Aviv ha retirat la seva ambaixadora a Espanya sense data de tornada, elevant el to de la crisi diplomàtica entre els dos països.

Israel ha trucat a consultes a la seva ambaixadora Rodica Radian-Gordon, cosa que significa que retira indefinidament el seu representant en territori espanyol.

La crida a consultes és, sens dubte, una de les maneres més dures de respondre en diplomàcia.

Per justificar la decisió, el ministre d'Exteriors d'Israel, Eli Cohen, ha acusat Sánchez de repetir "acusacions infundades".

Cal veure ara si la marxa de l'ambaixadora espanyola, que hauria de marxar pròximament cap a Israel encara que encara no ha transcendit quan, si és temporal o es prolonga en el temps, com va passar en el cas de la crisi amb el Marroc, que va estar sense ambaixadora gairebé un any, o Algèria, que ho ha estat durant més de 19 mesos.

Cohen ha recalcat que "Israel està actuant, i seguirà actuant, conforme el Dret Internacional, i continuarà la guerra fins que tots els ostatges siguin tornats i Hamàs sigui eliminat de Gaza". En aquest sentit, ha defensat que l'"únic responsable de la massacre del 7 d'octubre" és aquest grup terrorista, que ha acusat de crims de guerra i contra la humanitat.