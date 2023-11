El comandant de la Guàrdia Revolucionària de l'Iran , Hosein Salami, ha advertit aquest dijous que són suficients "48 hores" per "eliminar totalment" Israel en cas que es repeteixin atacs com els perpetrats el 7 d'octubre pel Moviment de Resistència Islàmica (Hamà).



"Si s'encén el motor d'una altra operació com la 'Tormenta de Al Aqsa' --nom dels atacs executats per part de Hamàs--, només seran necessàries 48 hores per acabar amb el fals règim (d'Israel)", ha manifestat Salami, que ha recalcat que aquests atacs "demostren que la caiguda del règim sionista no és lluny" i que "és molt més fàcil del que Israel i els Estats Units pensen".



Salami ha manifestat també que la treva pactada entre Israel i Hamàs a Gaza és "resultat de la derrota i la frustració de l'Exèrcit d'Israel" i ha subratllat que les forces israelianes "són incapaços de dur a terme una ofensiva terrestre" amb èxit, segons ha informat l'agència iraniana de notícies Tasnim.



"A hores d'ara, cap israelià dorm tranquil a les nits. Ha acabat el temps de la pau i un malson constant els està causant ansietat", ha manifestat, abans d'assenyalar que Tel Aviv, " una capital usurpada", està "a la intersecció de les armes de Hezbol·là i les que hi ha a Gaza i Cisjordània”.



"La inseguretat ha estat traspassada al cor del règim sionista. No hi ha expectatives de salvar-lo. No es pot seguir parlant de la seva supervivència. Aquesta és la realitat que existeix avui", ha dit Salami, que ha indicat que els Estats Units i Israel "perden" a causa dels seus errors".



L'Exèrcit d'Israel va llançar una ofensiva contra l?enclavament palestí després dels atacs executats el 7 d'octubre per Hamàs, que van deixar uns 1.200 morts i prop de 240 segrestats. Les autoritats gazatíes, controlades pel grup islamista, han xifrat en prop de 15.000 els palestins morts, als quals se sumen 230 més a mans de l'Exèrcit israelià i per atacs de colons a Cisjordània i Jerusalem Est.