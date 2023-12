La guerra s'acosta als 2 mesos de durada. Foto: Europa Press

La intel·ligència israeliana hauria sabut les intencions de Hamàs per atemptar el 7 d'octubre passat des de fa més d'un any. Segons ha publicat The New York Times, els militars van obtenir el pla de batalla dels terroristes, però van considerar que el pla era massa difícil de dur a terme.

El mitjà nord-americà ha tingut accés a un document d'unes 40 pàgines, que les autoritats israelianes van codificar com a Mur de Jericó, en què es mostrava amb detall el tipus d'invasió que pretendria dur a terme Hamàs i que va acabar amb la mort de prop de 1.200 persones.

Encara que no fixava la data en què es podia dur a terme, descrivia amb detalls i de manera meticulosa la manera com es poden superar les fortificacions de la Franja de Gaza, assegurar que es prenen ciutats israelianes i assaltar bases militars clau.

A l'informe es deia que al principi hi hauria un atac amb drones i coets, metralladores automàtiques al llarg de la frontera, i homes armats per ingressar massivament Israel en parapents, en motocicletes ia peu. I això va ser el que va passar el 7 d'octubre.

El pla també incloïa detalls sobre la ubicació i la mida de les forces militars israelianes, els centres de comunicació i una altra informació confidencial, cosa que planteja dubtes sobre com Hamàs va reunir la seva intel·ligència i si hi va haver filtracions dins del sistema de seguretat israelià.

El document va circular àmpliament entre els líders militars i d'intel·ligència israelians, però els experts van determinar que un atac d'aquesta escala i ambició era més enllà de les capacitats de Hamàs, segons documents i funcionaris. No és clar si Benjamin Netanyahu o altres alts líders polítics també ho van veure.