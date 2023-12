Nivell d'amenaça - Consell de Seguretat Nacional d'Israel

El nivell d'amenaça per als israelians ha augmentat a 80 països com a resultat de la guerra de Gaza, segons una revisió publicada aquest dilluns pel Consell de Seguretat Nacional (NSC, per les sigles en anglès).

Segons l'agència estatal israeliana, des que es va iniciar la guerra hi ha més esforços per part de l'Iran i els seus aliats, com Hamàs, així com dels elements de la gihad global, per atacar objectius israelians i jueus a tot el món.

" Això coincideix amb un augment continu i significatiu de la incitació, els intents d'atacs i les manifestacions generalitzades d'antisemitisme a molts països" , afirmen en comunicat.

Molts països europeus han estat traslladats de la categoria Nivell 1 d'amenaça, que recomana "mesures de precaució bàsiques", al Nivell 2, que és "mesures de precaució augmentades".

Espanya, Portugal, Itàlia, el Regne Unit, Alemanya i França són alguns dels països europeus que han vist elevat el nivell d'amenaça, igual que el Brasil, l'Argentina, Austràlia i Rússia.

"No podem dir que no hi vagin, el que podem dir és que els israelians haurien de sospesar on van", va dir un funcionari de l'NSC.

Segons l'agència estatal, hi ha un nivell sense precedents de violència potencial, ja sigui a causa d'intents terroristes o del creixent antisemitisme.

En altres casos, com a Sud-àfrica, Eritrea, Uzbekistan, Kazakhstan, Kirguizistan i Turkmenistan, l'advertiment es va elevar al nivell 3 , la qual cosa significa que els israelians només han de considerar anar a aquests llocs per a viatges essencials.

L'NSC va recomanar posposar els viatges a països amb alts nivells d'alerta, com els de l'Orient Mitjà o el Caucas Nord, els països que envolten l'Iran i diversos països musulmans d'Àsia. A més, els israelians haurien de “mantenir-se allunyats de manifestacions i protestes”.

De la mateixa manera, recomanen que si viatgen fora, han d'"evitar exhibir símbols israelians i jueus, així com grans reunions de funcionaris israelians i jueus".