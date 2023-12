27 de desembre de 2023, Israel, ---: Un vehicle blindat de transport de personal (APC) israelià circula al llarg de la frontera sud d'Israel i Gaza mentre continuen els combats entre tropes israelianes i militants islamistes de Hamàs. Foto: Ilia Yefimovich/dpa

Almenys 20 persones han mort i diverses desenes han resultat ferides aquest dimecres a causa d'un atac executat per l'Exèrcit d'Israel contra un edifici residencial situat a prop d'un hospital a la ciutat de Jan Yunis, al sud de la Franja de Gaza .



El portaveu del Ministeri de Sanitat gazatí, Ashraf al-Qidra, ha parlat d'una "horrible massacre" i ha recalcat que l'Exèrcit israelià ha atacat un habitatge on havia "desplaçats" per l'ofensiva militar contra l'enclavament.



"Fins ara s'han confirmat 20 màrtirs i desenes de ferits, si bé és probable que el nombre (de víctimes) augmentarà", ha assenyalat, segons un breu comunicat publicat pel Ministeri de Sanitat a través del seu compte a la xarxa social Facebook.



Poc abans, la Mitja Lluna Roja Palestina havia denunciat en un breu missatge al seu compte a la xarxa social X "desenes de màrtirs i ferits en un atac contra un edifici residencial davant de l'Hospital Al Amal a Jan Yunis".



L'organisme ha publicat a més un vídeo amb "escenes horribles" en què es pot veure els serveis de la Mitja Lluna Roja Palestina evacuant diverses víctimes, així com diversos cadàvers tirats al carrer al lloc de l'atac.



L'atac, sobre el qual l'Exèrcit israelià no s'ha pronunciat per ara, té lloc enmig de l'ofensiva llançada per Israel contra Gaza després dels atacs executats el 7 d'octubre pel Moviment de Resistència Islàmica (Hamás), que van deixar a prop de 1.200 morts i uns 240 segrestats.



Les autoritats de la Franja, controlades pel grup islamista, han elevat aquest mateix dimecres més de 21.100 els morts per l'ofensiva israeliana, als quals se sumen més de 300 palestins morts a mans de l'Exèrcit i en atacs de colons a Cisjordània i Jerusalem Est.