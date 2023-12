Un cantant i reservista militar israelià, Shaul Greenglick, de 26 anys, ha mort a la Franja de Gaza poques setmanes després d'haver estat seleccionat en un programa de televisió on es triarà el proper representant d'Israel per al Festival d'Eurovisió 2024, que es celebrarà a Malmö, Suècia.

Greenglick va actuar al programa "Israel's Rising Star" el 3 de desembre mentre estava de permís com a reservista a la guerra contra Hamàs. Vestit amb uniforme militar i galons de tinent, va cantar una balada popular i va rebre llum verda per a la següent ronda del procés de selecció.

Un dels jutges, Keren Peles, va dir a Greenglick a l'escenari: "M'alegra veure't amb uniforme, perquè és tranquil·litzador que algú com tu porti uniforme. M'encantaria veure't representant Israel a Eurovisió".

Greenglick va acabar abandonant el concurs per combatre a Gaza. "Vaig imaginar aquest any de manera diferent, com un any d'aspiracions i de viure els meus somnis", va dir Greenglick en una publicació del 14 de desembre a Facebook. "Ara estic vivint un vell somni, el de lluitar pel país... Un somni nou i diferent haurà d'esperar una mica", va afegir.

El Festival de la Cançó d'Eurovisió 2024 se celebrarà al maig a Malmo, Suècia. S'estan produint cridats a boicotejar el concurs a causa de la inclusió d'Israel a la llista de països participants.

Així va ser l'actuació del jove al programa de televisió: