La crisi de subministraments mèdics segueix. Foto: DPA

L'Organització Mundial de la Salut (OMS) va cancel·lar, diumenge passat 7 de gener, una missió de lliurament de subministraments mèdics als hospitals del nord de la Franja de Gaza per falta de garanties de seguretat, per la qual cosa ja han passat 12 dies des de l'última vegada que van accedir a aquesta zona de l'enclavament.

"Els intensos bombardejos, les restriccions de moviment i les interrupcions de comunicacions estan fent gairebé impossible lliurar subministraments mèdics de manera regular i segura a tot Gaza, particularment al nord", ha explicat l'organisme que denuncia una "greu escassetat de personal" perquè aquests s'han anat "a causa d'ordres d'evacuació i d'inseguretat".

Aquesta missió tenia l'objectiu de traslladar subministraments mèdics que es necessiten amb urgència per mantenir les operacions de 5 hospitals del nord de l'enclavament. Alhora, a això se suma que l'accés dels pacients als centres de salut es veu obstaculitzat "per condicions perilloses".

"Sense una atenció sanitària adequada, el patiment a Gaza augmenta cada hora", diu un comunicat en què exigeixen un accés humanitari sostingut" a tot el territori, la protecció "activa" de civils i atenció sanitària, i un alto el foc immediat .

El director general de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha lamentat la decisió de la seva oficina i s'ha mostrat "commocionat" per la "magnitud de les necessitats sanitàries i la devastació" al nord de Gaza, on ja se n'han registrat més 22.800 morts pels bombardejos israelians. "Es necessita un accés urgent, segur i sense obstacles a la regió per lliurar ajuda humanitària. Majors retards provocaran més morts i patiment per a massa persones", ha manifestat a la xarxa social X.