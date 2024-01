Edificis bombardejats a Gaza. Foto: Europa Press

El director general de l' Organització Mundial de la Salut (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha assegurat que la població de la Franja de Gaza "viu a l'infern" i ha alertat de la "crisi humanitària massiva" a l'enclavament palestí a causa de l'ofensiva militar d'Israel , desencadenada després dels atacs executats el 7 d'octubre de 2023 per Hamàs.

Ghebreyesus ha manifestat en un missatge amb motiu dels 100 dies d'"una tragèdia" que els atacs per part de Hamàs van deixar "1.300 morts, més ferits", així com el segrest d'unes 240 persones, "al voltant de 130 de les quals segueixen retingudes i moltes de les quals necessiten atenció mèdica”. "Hi ha informacions espantoses sobre violència de gènere", ha lamentat, abans de ressaltar que "les famílies estan desesperades per l'alliberament dels éssers estimats".

"Després d'això hi ha hagut una crisi humanitària massiva impulsada per la resposta militar d'Israel, que segueix en marxa. Més de 24.000 gazatis han mort, el 70% dones i nens, i més han resultat ferits, molts de gravetat", ha dit en un comunicat publicat a través del seu compte a X.

Així, ha assenyalat que "després de més de 300 atacs contra el sistema sanitari i davant de la continuada falta d'accés segur a l'ajuda crítica, la majoria dels hospitals de la Franja de Gaza han deixat de funcionar" i ha afegit que "les 15 instal·lacions que encara operen poden facilitar únicament una atenció sanitària limitada".

"Els treballadors sanitaris a Gaza treballen de forma heroica i en unes condicions impactants. Els pacients fan front a amputacions evitables per la destrucció del sistema sanitari. Els que tenen malalties cròniques greus moren per la falta d'atenció mèdica. Les malalties es propaguen entre una població forçada a estar apinyada en espais cada cop més petits, amb poca aigua potable o accés a la higiene", ha lamentat.

En aquest sentit, Tedros ha denunciat que "l'OMS, les Nacions Unides i els seus socis s'han vist obstaculitzats en repetides ocasions a l'hora de lliurar una ajuda molt necessària" i ha incidit que "cap lloc és segur" a l'enclavament.

"És indescriptible que hagin passat cent dies, i seguim comptant, d'inseguretat incessant i por. S'ha de fer tot el possible per posar fi a la violència i evitar més morts i ferides innecessàries", ha manifestat el director general de l'OMS, que ha acabat el comunicat reclamant l'alliberament "ara" dels ostatges en mans de Hamàs i altres grups palestins.