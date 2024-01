Un edifici destruït a Gaza. Foto: Europa Press

Almenys 20 palestins han mort i prop de 150 han resultat ferits a causa d'un atac contra un grup de persones que feia cua per rebre ajuda humanitària a la ciutat de Gaza, al nord de la Franja, segons han denunciat les autoritats gazatíes, controlades pel Moviment de Resistència Islàmica ( Hamàs ).

El portaveu del Ministeri de Sanitat, Ashraf al-Qidra, ha assenyalat que "l' ocupació israeliana ha comès una nova massacre contra milers de boques famolenques que esperaven per rebre ajuda humanitària a la rotonda de Kuwait, a la ciutat de Gaza, causant 20 màrtirs i 150 ferits".

Alhora, ha subratllat que és "probable" que el nombre de morts augmenti les pròximes hores, ja que " desenes de ferits de gravetat han estat traslladats a l'Hospital al Shifa , que no té capacitats mèdiques" per fer front a la seva situació, segons un comunicat publicat pel ministeri a través del vostre compte de Facebook.

Israel no s'ha pronunciat ara com ara sobre l'atac, executat en el marc de l'ofensiva llançada contra Gaza després dels atacs perpetrats el 7 d'octubre per Hamàs, que van deixar prop de 1.200 morts i uns 240 segrestats. Les autoritats gazatíes han denunciat 25.700 palestins morts des de l'inici de l'ofensiva israeliana.