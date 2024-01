Ismail Haniye, el líder polític de Hamàs. Foto: Europa Press

El líder del braç polític de Hamàs, Ismail Haniye, ha confirmat aquest dimarts 30 de gener que el grup ha rebut una proposta d'alto el foc i ha destacat que l'"estudia", enmig de l'ofensiva llançada per l'Exèrcit d'Israel contra la Franja de Gaza després dels atacs executats el 7 d'octubre per la formació islamista contra Israel.

Haniye ha assenyalat que el grup "ha rebut la proposta circulada durant la reunió a París sobre la detenció de l´agressió i l´alliberament de presoners". "Estem en el procés d'estudiar-la per enviar una resposta, tenint en compte que la prioritat ha de ser aturar la brutal agressió contra Gaza i la retirada total de les forces d'ocupació presents a la Franja", ha afegit.

Així, ha fet referència al document preparat durant una reunió organitzada el cap de setmana passat a París entre representants dels Estats Units, Israel, Qatar i Egipte de cara a intentar aconseguir un acord entre les parts per a un alto el foc i l'alliberament d'ostatges a mans del grup islamista palestí.

"El moviment està obert a discutir qualsevol iniciativa o idea seriosa i pràctica, sempre que portin a un cessament exhaustiu de l'agressió i garanteixi un procés de retorn per a la població forçada a fugir per les mesures de l'ocupació i aquells les cases dels quals van ser destruïdes , així com una reconstrucció, una retirada del setge i la finalització del procés d'intercanvi (de presoners i ostatges)", ha explicat.

A més, ha destacat el paper jugat per Egipte i Qatar per intentar aconseguir un alto el foc a Gaza i "posar fi a l'agressió contra el poble palestí a Jerusalem i Cisjordània", abans de revelar una invitació per viatjar al Caire i discutir la pactada a París, segons ha informat el Centre Palestí d'Informació.

Alhora, ha reclamat a la comunitat internacional "pressionar l'ocupació" perquè "posi fi als seus massacres i crims de guerra", abans de negar que Hamàs faci "concessions" davant "l'agressió i els crims dels militars"