Foto: EuropaPress

Després de quatre mesos des de l'inici del conflicte armat desencadenat per l'atac terrorista de Hamàs a Israel el 7 d'octubre, les xifres de víctimes continuen creixent i arriben a nivells d'autèntic horror.

1.160 morts a Israel

Durant la festivitat jueva de Sim'hat Torá, comandos terroristes van penetrar a l'Estat jueu tant per aire com per terra. Després d'una revisió a la baixa de la xifra inicial de víctimes, es va confirmar que un total de 1.160 persones van perdre la vida en aquests atacs coordinats, entre els quals hi havia nombrosos civils.

Més de 100 ostatges a Gaza



A més dels atacs a civils, gairebé 240 residents, alguns amb doble nacionalitat, van ser segrestats per combatents de Hamàs i portats per força de tornada a la Franja de Gaza.

A finals de novembre, una treva inicial d'una setmana va fer possible l'alliberament d'aproximadament un centenar d'ostatges, a canvi d'un augment en l'ajuda humanitària. Segons Israel, a Gaza encara romanen captius 132 ostatges, dels quals 28 han mort, segons Hamàs.

Quatre mesos de bombardejos

Durant aquests quatre mesos de guerra, la Franja de Gaza ha estat sotmesa a bombardejos diaris, mentre que fa 121 dies que està sota un bloqueig gairebé total que es va implementar el 9 d'octubre.

L'arribada d'ajuda humanitària és lenta i cap periodista estranger no pot accedir a l'enclavament palestí. Des del novembre, la situació ha empitjorat pels 2,4 milions d'habitants de la Franja de Gaza.

Més de 27.000 morts a Gaza



El Ministeri de Salut de Hamàs presenta diàriament un balanç de les víctimes mortals, i aquest dimarts van publicar la xifra total de 27.585 víctimes mortals a la Franja de Gaza, sent principalment dones, nens i adolescents. Les últimes 24 hores s'han reportat 107 morts, juntament amb 66.978 persones ferides des de l'inici dels atacs aeris.

Més d'un milió de desplaçats



Els bombardejos, que inicialment es van dirigir al nord de la Franja de Gaza i posteriorment es van estendre per tot l'enclavament palestí, van provocar desplaçaments massius de població.

Per exemple, la ciutat de Rafah, situada a l'extrem sud ia la frontera amb Egipte, va passar de tenir 270.000 habitants abans del conflicte a albergar més de 1.3 milions de persones que fugien dels combats, segons va informar l'ONU.

Més de cent periodistes palestins assassinats

Segons un informe del Comitè per a la Protecció dels Periodistes (CPJ) emès el 8 de gener, almenys 79 periodistes i professionals dels mitjans, majoritàriament palestins, han estat assassinats des del començament del conflicte.

D'altra banda, el Sindicat de Periodistes Palestins (SJP) ha registrat "102 periodistes morts com a conseqüència dels bombardejos israelians contra llars i oficines de periodistes o mentre exercien la seva tasca periodística", cosa que representa el 8,5% dels periodistes a Gaza.