Port d'Odessa, a Ucraïna @ep

Un vaixell carregat de gra ha sortit aquest dilluns del port ucraïnès d'Odessa (sud) per primera vegada des de l'inici de la guerra a Ucraïna el 24 de febrer, segons han confirmat les autoritats turques i ucraïneses.

El Ministeri de Defensa turc ha indicat en un comunicat en el seu compte a la xarxa social Twitter que el vaixell ha sortit a les 8.30 hores i ha afegit que anirà al port libanès de Trípoli, des d'on viatjarà a Istanbul el dimarts.

Per la seva banda, el ministre d'Infraestructura d'Ucraïna, Oleksander Kubrakov, ha confirmat en un missatge a Facebook que "el primer vaixell amb aliments ucraïnesos ha sortit del port d'Odessa". El vaixell és el 'Razoni', amb bandera de Sierra Leone.

Així, ha explicat que la nau "viatjarà a través d'un corredor, la seguretat del qual ha estat confirmada pels socis garants: Nacions Unides i Turquia". "Hi ha 26.000 tones de gra ucraïnès a bord", ha assenyalat, i ha recordat que "Ucraïna és el quart exportador de gra del món, per la qual cosa la possibilitat d'exportar-ne a través dels ports és un èxit colossal per garantir la seguretat alimentària mundial".

L'anunci arriba menys d'una setmana després que les autoritats de Turquia van inaugurar el centre de coordinació d'Istanbul per a l'exportació de gra des d'Ucraïna, en el marc de l'acord aconseguit per les autoritats russes i ucraïneses, amb la participació de les Nacions Unides.

L'acord va tirar endavant després que les parts van accedir a un pla afavorit per l'ONU per formar un centre de coordinació a la ciutat d'Istanbul amb l'objectiu de dur a terme inspeccions conjuntes a les entrades i sortides dels ports i garantir la seguretat de les rutes.

En aquest sentit, està previst que els vaixells travessin el mar Negre cap a l'estret del Bòsfor, a Turquia, on hi ha el centre de coordinació conjunt. Aquest centre serà l'encarregat d'examinar els vaixells que entrin a Ucraïna per garantir que no portin armes o material de combat.