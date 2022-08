Ciutat de Merefa, a Kharkov @ep

La guerra entre Rússia i Ucraïna avança diàriament a un ritme frenètic, amb canvis continus i girs de guió que compliquen tenir una foto fixa sobre la situació. Per això, aquest dimarts a CatalunyaPress us portem un resum de la situació, perquè el lector pugui tenir una imatge àmplia de la situació amb tan sols un clic:

- El cap de les Nacions Unides ha advertit que l'aniquilació nuclear és a només un error de càlcul de distància. A l'obertura d'una conferència clau del Tractat de No Proliferació Nuclear (TNP) a Nova York, António Guterres va advertir que el món enfrontava “un perill nuclear que no es veia des de l'apogeu de la guerra freda”. "La humanitat està a només un malentès, un error de càlcul de l'aniquilació nuclear", va dir, citant la guerra a Ucraïna com un factor important.



- Dilluns, el president rus, Vladimir Putin , va dir que “no hi pot haver guanyadors” en una guerra nuclear i que “no s'hauria de desencadenar mai” en una carta enviada als assistents a la conferència del TNP. Al febrer, Putin es va referir deliberadament a l'arsenal nuclear de Rússia i va advertir a les potències externes que qualsevol intent d'interferir “els portaria a tals conseqüències que mai no han trobat en la seva història”. Dies després, va ordenar que les forces nuclears de Rússia es posessin en alerta màxima.



- Estats Units enviarà 550 milions de dòlars en un nou lot d'armes a Ucraïna, incloses municions per a llançacoets i canons d'artilleria



- Els Estats Units han acusat Rússia d'utilitzar la planta d'energia nuclear més gran d'Ucraïna com a “ escut nuclear ”. El secretari d'Estat dels Estats Units, Antony Blinken, va dir que Washington estava "profundament preocupat" que Moscou ara estigui fent servir la planta com a base militar i disparant contra les forces ucraïneses que l'envolten i va qualificar les accions de Rússia al voltant de la planta com "el súmmum de la irresponsabilitat".



- Un vaixell que transportava gra ucraïnès va sortir del port d' Odessa per primera vegada des del començament de la invasió russa dilluns en virtut d'un acord negociat internacionalment per desbloquejar les exportacions agrícoles d'Ucraïna i alleujar la creixent crisi alimentària mundial. El vaixell Razoni, amb bandera de Sierra Leone, transportava 26.000 tones de blat de moro amb destinació al Líban. El president ucraïnès, Volodymyr Zelenskiy , va descriure l'enviament com "el primer senyal positiu que hi ha la possibilitat d'aturar el desenvolupament d'una crisi alimentària mundial", mentre que el Kremlin va qualificar la partida com una notícia "molt positiva".



- La producció diària de gas de Gazprom de Rússia va caure al juliol al nivell més baix des del 2008 , suggereixen les xifres, enmig de temors que Moscou pugui causar una crisi energètica a Europa en tallar el subministrament . L'empresa energètica estatal va bombar 774 milions de metres cúbics per dia el mes passat, un 14% menys que al juny, segons l'anàlisi de Bloomberg de les dades publicades dilluns. La producció total general de l'any va ser de 262.400 m de metres cúbics, una caiguda de 12% en comparació del mateix període de l'any passat.



- La inflació dels aliments s'ha disparat a gran part del món en desenvolupament des de la invasió russa d'Ucraïna i ha atrapat diversos països més rics en un cicle d'augment de preus, segons un informe del Banc Mundial. L'organització va dir que la guerra colpejaria molts països amb un augment en les factures d'aliments per valor de més de l'1% del seu ingrés nacional anual (PIB), mentre que altres no aconseguirien contenir l'impacte i es veurien sumits en una crisi de deute en tota regla.



- França donarà un laboratori mòbil d'ADN a les autoritats de Kíev en un intent per garantir que els crims de guerra comesos per les forces russes a Ucraïna no quedin impunes , va declarar el president Emmanuel Macron.



- L' economia russa s'ha vist profundament danyada per les sancions i la sortida dels negocis internacionals des que el país va envair Ucraïna , segons un nou informe d'experts en negocis i economistes de la Universitat de Yale. Dades en gran part inèdites mostren que una gran part de la seva activitat econòmica interna s'ha estancat des de la invasió. "Les sancions i la retirada empresarial no només han funcionat, sinó que han paralitzat completament l'economia russa a tots els nivells", es llegeix a l'informe de 118 pàgines. “La producció nacional russa s'ha paralitzat completament sense capacitat per reemplaçar els negocis, productes i talents perduts”.