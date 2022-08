@europapress

La guerra entre Rússia i Ucraïna avança diàriament a un ritme frenètic, amb canvis continus i girs de guió que compliquen tenir una foto fixa sobre la situació. Per això, aquest dimarts a CatalunyaPress us portem un resum de la situació, perquè el lector pugui tenir una imatge àmplia de la situació amb tan sols un clic:



- El canceller alemany Olaf Scholz ha insistit que Rússia no tenia motius per endarrerir la devolució d'una turbina de gas per al gasoducte Nord Stream 1.



- El pronòstic d'Ucraïna per a la seva collita del 2022 en temps de guerra va augmentar a 65-67 milions de tones de grans des de 60 milions de tones, va dir Denys Shmygal dimecres. En un missatge de Telegram, el primer ministre ucraïnès va elogiar els agricultors per seguir endavant amb la collita malgrat la guerra, fins i tot en àrees on continuen els bombardejos.



- Ucraïna ha dit que qualsevol acord de pau negociat amb Moscou estaria supeditat a un alto el foc i la retirada de les tropes russes, restant importància als comentaris de l'excanceller alemany Gerhard Schroeder.



- Rússia va començar a crear una força d'atac militar dirigida a la ciutat natal de Volodymyr Zelensky , Kryvyi Rih, i va advertir que Moscou podria estar preparant noves operacions ofensives al sud d'Ucraïna.



- La suposada amant de Vladimir Putin ha estat sancionada pel departament del tresor del govern dels Estats Units per la invasió de Rússia a Ucraïna.



- Alina Kabaeva, de 39 anys, va aterrar en l'última actualització de la llista de ciutadans especialment designats de l'Oficina Federal de Control d'Actius Estrangers, i va congelar qualsevol dels seus actius als EUA i, en general, prohibint els nord-americans tractar amb ella.



- El president ucraïnès ha desestimat la importància del primer enviament d'exportació de grans del seu país des que Rússia va envair, dient que transportava una fracció de la collita que Kíev ha de vendre per ajudar a salvar la seva economia destrossada



- L'ONU ha dit que hi ha hagut més de 10 milions de creus frontereres cap ai des d'Ucraïna des que Rússia va llançar la seva última invasió del país el 24 de febrer . Les dades recopilades per ACNUR indiquen que ara es registren 6.180.345 refugiats individuals d'Ucraïna a tot Europa



- En el seu darrer informe d'operació, el Ministeri de Defensa de Rússia va afirmar que el seu atac a Radekhiv a la regió de Lviv "va destruir una base d'emmagatzematge amb armes i municions de fabricació estrangera lliurades al règim de Kíev des de Polònia



- El ministre de Relacions Exteriors de Rússia, Sergei Lavrov , ha declarat que els Estats Units no han ofert a Rússia reprendre les converses sobre el tractat de reducció d'armes nuclears New Start.



- Gerhard Schröder , ex canceller alemany i amic de Vladimir Putin, va dir que el president rus volia una solució negociada a la guerra a Ucraïna i que l'acord del mes passat sobre enviaments de grans podria oferir un camí a seguir.



- És probable que els refugiats ucraïnesos es converteixin en víctimes de les creixents tensions i campanyes de desinformació als seus països d'acollida, adverteix un informe. Els informes falsos que exageren la quantitat d'ajuda que reben els refugiats en comparació de la població local, a més de vincular els refugiats amb delictes violents i extremisme polític, podrien causar una ruptura en les relacions amb les comunitats locals, va dir l'organització benèfica World Visió.



- Un grup de soldats russos va acusar els seus comandants d'empresonar-los a l'est d'Ucraïna per negar-se a participar a la guerra. Al voltant de 140 soldats van ser detinguts i quatre van presentar queixes davant d'un comitè d'investigació , va dir Maxim Grebenyuk, cap del grup Military Ombudsman amb seu a Moscou.



- Rússia va acusar els Estats Units d'estar “directament involucrat” a la guerra en proporcionar informació sobre els objectius dels atacs amb míssils de llarg abast d'Ucraïna



- El tribunal suprem de Rússia ha designat el regiment Azov , un antic batalló de voluntaris que es va incorporar a l'exèrcit d'Ucraïna, com una organització “terrorista”, cosa que permet llargues penes de presó per als seus membres.



- El G7 amenaça de privar encara més Rússia d'ingressos en bloquejar els serveis que permeten el transport del seu petroli a nivell mundial si no presta atenció al límit proposat per al preu del petroli