El director general de l'Organisme Internacional d'Energia Atòmica (OIEA), Rafael Mariano Grossi , ha emès aquest diumenge una declaració sobre la situació a la central nuclear de Zaporizhzya a Ucraïna .

"Estic extremadament preocupat pel bombardeig d'ahir a la planta d'energia nuclear més gran d'Europa , que subratlla el risc molt real d'un desastre nuclear que podria amenaçar la salut pública i el medi ambient a Ucraïna i més enllà", afirma Grossi, lamentant que el seu organisme no para de rebre "informació sobre aquesta greu situació, l'última d'una llarga sèrie d'informes cada cop més alarmants de totes les parts".

Segons Ucraïna a l'OIEA, no hi ha hagut danys als mateixos reactors ni emissions radiològiques. Tot i això, des de l'organisme són conscients que "hi ha danys en altres parts de la central". "Una acció militar que posi en perill la seguretat de la central nuclear de Zaporizhzya és completament inacceptable i s'ha d'evitar sigui com sigui", exigeix Grossi .

"Qualsevol potència de foc militar dirigida cap o des de la instal·lació equivaldria a jugar amb foc, amb conseqüències potencialment catastròfiques" , recorda. Per això, fa "una crida enèrgica i urgent a totes les parts perquè exerceixin la màxima moderació als voltants d'aquesta important instal·lació nuclear, amb els seus sis reactors" i condemna "qualsevol acte violent dut a terme a prop de la central nuclear de Zaporizhzya o contra el seu personal".