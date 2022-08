El Govern ucraïnès ha informat a l'Organisme Internacional d'Energia Atòmica (OIEA) d'un incident provocat per un bombardeig el dissabte prop de la instal·lació d'emmagatzematge de combustible gastat en sec a la central nuclear de Zaporíjia que hauria causat "alguns danys", tot i que no va influir en la radiació de la zona.

WIKIMEDIA COMMONS - Archivo

Segons ha detallat l'OIEA en un comunicat, el succés va ocórrer l'endemà que un bombardeig anterior danyés el sistema de subministrament d'energia extern de la planta, ferint també un guàrdia de seguretat ucraïnès en la central, que es troba al sud-est del país.

L'explosió també va danyar parets, un sostre i finestres a l'àrea de la instal·lació d'emmagatzematge de combustible gastat, així com cables de comunicació que formen part del seu sistema de control de radiació, amb un possible impacte en el funcionament de tres sensors de detecció de radiació, ha informat Ucraïna a l'OIEA.

No obstant això, des d'Ucraïna han assegurat que no hi ha hagut danys visibles als contenidors amb combustible nuclear gastat ni al perímetre de protecció de la instal·lació.

"Sobre la base de la informació proporcionada per Ucraïna, els experts de l'OIEA han avaluat que no hi ha una amenaça immediata per a la seguretat nuclear com a resultat de l'incident del dissabte", ha detallat més tard el director general de l'organisme, Rafael Grossi.

"No obstant això, el bombardeig del divendres i dissabte a la central de Zaporíjia ha incomplert pràcticament tots els set pilars indispensables de seguretat i protecció nuclear que el director general va delinear a l'inici del conflicte", resa el comunicat difós per l'OIEA.

Entre els "pilars indispensables" incomplerts, hi ha els relacionats amb la integritat física de la central nuclear, el funcionament de la seguretat i els sistemes de seguretat, així com la cura del personal i les fonts d'alimentació externes.

Grossi ha reiterat la seva "greu preocupació" per la situació a la central i ha instat a cessar "qualsevol acció militar que posi en perill la seguretat nuclear".

Així mateix, ha insistit en la necessitat que una missió d'experts de l'OIEA vagi a la planta "al més aviat possible" per ajudar a estabilitzar la situació de seguretat i protecció nuclear.

Les instal·lacions de Zaporíjia van ser objectiu d'un atac la setmana passada que va tallar part de les connexions elèctriques de la planta i del que Rússia i Ucraïna s'han acusat mútuament. L'Administració russa ha confirmat que les unitats danyades del reactor han estat reparades i la central funciona amb normalitat.

Les autoritats ucraïneses han advertit aquest mateix dimarts que les conseqüències d'una hipotètica catàstrofe nuclear en Zaporíjia serien fins a deu vegades majors que les viscudes per l'accident de Txernòbil.

L'Exèrcit rus va prendre a principis de març les instal·lacions de la central nuclear de Zaporíjia, una de les més grans d'Europa, i que en els primers compassos de la guerra ja va ser escenari d'intensos enfrontaments.