Bombardeig sobre Kharkov @ep

La guerra entre Rússia i Ucraïna avança diàriament a un ritme frenètic, amb canvis continus i girs de guió que compliquen tenir una foto fixa sobre la situació. Per això, aquest dijous a CatalunyaPress us portem un resum del que ha passat en les últimes 24 hores, perquè el lector pugui tenir una imatge àmplia de la situació amb tan sols un clic:

- Hi ha hagut informes contradictoris de continus bombardejos a la planta d'energia nuclear de Zaporiyia. La companyia d'energia nuclear d'Ucraïna va dir que havia estat bombardejada deu vegades per les forces russes dijous, cosa que va provocar que el personal no pogués canviar de torn. Energoatom va dir que la planta estava operant normalment. Tot i això, l'agència de notícies russa Tass ha informat que les autoritats locals imposades per Rússia a l'ocupada Zaporiyia han dit que les forces ucraïneses havien disparat contra la planta.



- Dimecres, Ucraïna va acusar Rússia de disparar coets des dels voltants de la planta capturada , matant almenys 13 persones i ferint a 10, sabent que seria arriscat per a Ucraïna tornar el foc.



- El secretari general de l' ONU , António Guterres , va demanar aquest dijous la fi immediata de l'activitat militar a prop de la planta d'energia nuclear de Zaporizhzhia a Ucraïna, la més gran d'Europa.



- La força aèria d' Ucraïna va dir que creia que fins a una dotzena d'avions russos van ser destruïts a terra en les dramàtiques explosions de dimarts a la base aèria de Saky a Crimea, que segons Rússia en va matar un, en va ferir 13 i va danyar dotzenes de cases properes.



- Rússia ha duplicat el nombre d'atacs aeris contra les posicions militars i la infraestructura civil d'Ucraïna en comparació de la setmana anterior, va dir el general de brigada ucraïnès Oleksiy Hromov.



- Regne Unit i Dinamarca proporcionaran més ajuda financera i militar a Ucraïna, van dir dijous quan els ministres de Defensa europeus es van reunir a Copenhaguen per discutir el suport a llarg termini per a la defensa del país contra la invasió de Rússia.



- Rússia va rebutjar una oferta de Suïssa per representar els interessos d'Ucraïna a Rússia i els interessos de Moscou a Ucraïna perquè va dir que ja no considera Suïssa com un país neutral.



- Els separatistes prorussos van acusar Ucraïna de bombardejar una cerveseria a la ciutat oriental ocupada de Donetsk dimecres , El governador rus de Kursk, Roman Starovoyt.



- El comissionat de drets humans del parlament ucraïnès ha publicat xifres actualitzades de víctimes infantils des que Rússia va començar la seva darrera invasió d'Ucraïna. Les xifres oficials són que 361 nens han mort i 705 nens han resultat ferits.



- S'ha instat la UE a prohibir els viatges als turistes russos, i alguns estats membres diuen que visitar Europa és “un privilegi, no un dret humà” per als turistes.



- El president d'Ucraïna, Volodimir Zelenski , ha dit al Washington Post que la “sanció més important” és “tancar les fronteres, perquè els russos s'estan emportant la terra dels altres”.



- El parlament de Letònia , el Saeima, ha nomenat Rússia com un estat que recolza el terrorisme . En un comunicat, va dir que Rússia havia triat una “tàctica cruel, immoral i il·legal, utilitzant armes i municions imprecises i prohibides internacionalment, apuntant a una brutalitat desproporcionada contra civils i llocs públics” a Ucraïna.



- El govern de Suècia va decidir extradit a Turquia un home buscat per frau, va dir, el primer cas des que Turquia va exigir l'extradició de diverses persones a canvi de permetre que Estocolm sol·licités formalment la membresia de l'OTAN.



- La Xina , a la qual Rússia ha buscat com a aliat des que Occident la va tractar amb fredor, ha cridat als Estats Units el “principal instigador” de la crisi, va informar Reuters.



- L' ONU espera veure un "gran augment" a les sol·licituds de vaixells per exportar gra ucraïnès després que Rússia, Ucraïna, Turquia i les Nacions Unides van acordar els procediments de trànsit



- Estònia va dir que havia convocat l'ambaixador rus i va protestar formalment per la violació del seu espai aeri per part d'un helicòpter rus dimarts.



- Els creditors estrangers d' Ucraïna han donat suport a la seva sol · licitud d'una congelació de dos anys en els pagaments de gairebé 20.000 milions de dòlars en bons internacionals , cosa que li permetria evitar l'incompliment del deute ,