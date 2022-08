Persones - Unsplash

Una guerra nuclear entre Rússia i els EUA provocaria una fam mundial: acabaria amb gairebé dos terços de la població mundial , adverteix una nova investigació. Més de cinc mil milions de persones moririen de gana després d'un conflicte a gran escala, diuen els científics.

La invasió d'Ucraïna per Vladimir Putin ha posat l'amenaça en primer pla. Lestudi es basa en simulacions per ordinador. L'autora principal, la professora Lili Xia, de la Universitat de Rutgers a Nova Jersey, va dir: “Les dades ens diuen una cosa. Hem d'evitar que passi una guerra nuclear”.

Els models van mostrar que les tempestes de foc alliberarien sutge a l'atmosfera superior que bloquejaria el Sol, cosa que provocaria una pèrdua global de cultius. Arrogen nova llum sobre l'impacte exacte si 'Mad Vlad' arriba al botó. Nou nacions, inclòs el Regne Unit, controlen actualment més de 13.000 armes nuclears.

Fins i tot un xoc entre nous estats nuclears delmaria la producció d'aliments i provocaria una fam generalitzada.

L'equip dels EUA va calcular la dispersió de sutge de cinc guerres més petites entre l'Índia i el Pakistan i una de més gran entre els EUA i Rússia en funció de la mida de l'arsenal de cada país. Una eina de pronòstic del clima anomenada Community Earth System Model va permetre estimar els efectes al blat de moro, l'arròs, el blat de primavera i la soja país per país.

Els investigadors també van examinar els canvis projectats a les pastures del bestiar i la pesca marina. Una guerra localitzada entre l'Índia i el Pakistan, la producció calòrica mitjana mundial va disminuir un set per cent en cinc anys. En el pitjor dels casos, que involucri els EUA i Rússia, això augmentaria al 90% tres o quatre anys després que acabessin els combats.

La disminució dels cultius seria més severa a les nacions de latituds mitjanes i altes, inclosos els principals exportadors com Rússia i els EUA. Podria desencadenar restriccions i causar greus interrupcions als països dependents de les importacions a Àfrica i Orient Mitjà. Aquests induirien una interrupció catastròfica dels mercats mundials d'aliments. Fins i tot una disminució del set per cent superaria la més gran des que van començar els registres el 1961.

Sota l'escenari de guerra més gran, més del 75 per cent del planeta moriria de gana d'aquí dos anys. Usar cultius com a aliment per al bestiar com a aliment humà o reduir les deixalles tindria beneficis mínims.