Una base militar a la Crimea ocupada per Rússia ha estat colpejada per una sèrie d'explosions que, segons els informes, han deixat almenys dues persones ferides. Les autoritats russes van dir que un incendi va desencadenar les explosions en un dipòsit d'armes a l'àrea de Dzhankoi, al nord de Crimea. També es va veure un incendi en una subestació elèctrica.

No és clar què va causar les explosions, però la setmana passada avions de combat russos van ser destruïts en un aparent atac ucraïnès a la costa de Crimea.

L'assessor de l'oficina presidencial d'Ucraïna, Mykhailo Podolyak, va descriure l'incident com una "desmilitarització en acció", tot indicant que les explosions no van ser accidentals.

El Ministeri de Defensa de Rússia va dir que l'incendi es va desencadenar en un lloc d'emmagatzematge temporal de municions a prop del llogaret de Maiske al voltant de les 06.15 hora de Moscou (03.15 GMT) i que la causa estava sent investigada. Els serveis ferroviaris també es van veure interromputs a causa de danys a la via.

El ministeri va dir que no hi va haver víctimes "greus", però el cap regional designat per Rússia, Sergei Aksyonov, va visitar el lloc i va dir que 2.000 persones havien estat traslladades d'un poble proper i que dues persones havien resultat ferides.

"Un home té una ferida de metralla i un altre va ser aixafat per una paret. Les seves vides no corren perill, afortunadament", va dir.