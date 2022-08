Nens juguen en un gronxador a Borodyanka, Ucraïna @ep

La guerra d' Ucraïna , de la qual es compleixen sis mesos aquesta setmana, ha deixat fins avui gairebé un miler de nens morts o ferits , una xifra que les organitzacions d'ajuda humanitària volen posar en valor per recordar que, per sobre de tot, la població infantil ucraïnesa necessita pau.

De mitjana, cada dia hi ha unes cinc víctimes infantils, fins a sumar des de fa gairebé sis mesos un total de 972 --362 morts i 610 ferits--, segons l'oficina de les Nacions Unides per als Drets Humans. "I aquestes són només les xifres que l'ONU ha pogut verificar. Creiem que el nombre real és molt més gran", ha advertit la directora d'UNICEF, Catherine Russell.

Almenys el 16% dels nens morts tenien menys de cinc anys, cosa que explica que la població civil està patint en primera línia els estralls del conflicte . La majoria de les baixes infantils es deuen, de fet, a l'ús d'armes explosives que "no discriminen entre civils i combatents, especialment quan es fan servir en àrees poblades com ha estat el cas a Ucraïna", ha assenyalat Russell en un comunicat.

Khàrkiv és un d'aquests fronts de batalla urbans i d'aquesta ciutat, situada a l'est d'Ucraïna, van fugir Dana, de 29 anys, i la filla Antonina, de dos. Dana explica a Save the Children que, abans d'escapar-se, es van refugiar en un soterrani.

Quan la seva filla li pregunta "què ha explotat", la mare opta per disfressar els bombardejos com a trons. "Amb una nena de només dos anys i mig, no li puc explicar què és una guerra i que estan morint nens. És massa petita", al·lega.

Aquesta estratègia no serveix per a nens grans, com els nebots. Un d'ells, de nou anys, pregunta si es morirà ell també, mentre que una altra, de cinc, es planteja com serà el seu futur: "Quan sigui gran, continuaré corrent cap al passadís quan hi hagi una sirena?".

L'ONU estima que 3,1 milions de nens viuen com a refugiats, mentre que 3 milions més han fugit de casa seva però romanen dins d'Ucraïna , com a desplaçats interns. El desplaçament és el patró comú de moltes de les històries que ha deixat aquesta guerra.

Rasha, per exemple, explica a UNICEF que ja va fugir de la guerra a Síria quan tenia set anys i ara la tragèdia es repeteix. "Mai vaig imaginar que tornaria a passar", afirma.

També Vira i els seus fills es van veure obligats a fugir. Si escau, van aguantar tot el que van poder en un soterrani de Zaporiyia i ara viuen com a desplaçats a Leòpolis, amb greus dificultats per adquirir els productes més bàsics a causa de la pujada generalitzada dels preus.

ELS EFECTES COL·LATERALS



"Una vegada més, com a totes les guerres, les decisions imprudents dels adults estan posant els nens en un risc extrem", ha lamentat la màxima responsable d'UNICEF, que ha cridat a tenir en compte no només "l'horror dels nens assassinats o ferits físicament als atacs", sinó també un altre tipus d'efectes.

" Gairebé tots els nens a Ucraïna han estat exposats a esdeveniments profundament angoixosos, i aquells que fugen de la violència corren un risc significatiu de separació familiar, violència, abús, explotació sexual i tracta ", ha afegit.

La directora de Save the Children a Ucraïna, Sonia Khush, també ha coincidit que, "encara que els nens d'Ucraïna no tenen res a veure amb les causes de la guerra, són els més afectats per ella", fins al punt que " estan creixent amb el so de les bombes i els bombardejos, i amb la imatge de casa seva destruïda, les seves escoles danyades i els seus amics i familiars morts o ferits".

La setmana que ve comença el curs escolar, un moment clau que posarà de nou de manifest fins a quin punt el sistema educatiu ha estat també "devastat", en paraules de Russell. UNICEF calcula que una desena part dels centres educatius han patit danys, a la qual cosa se suma el complicat horitzó dels menors desplaçats.

Tant UNICEF com Save the Children coincideixen en la necessitat d'un alto el foc. L'agència de l'ONU ha emfatitzat a través de la directora que "els nens d'Ucraïna necessiten urgentment seguretat, estabilitat, accés a un aprenentatge segur, serveis de protecció infantil i suport psicosocial.

Per la seva banda, Khus ha apuntat que “els nens i nenes necessiten alguna cosa més que ajuda humanitària, necessiten esperança : “Esperança que aquesta guerra acabi; esperança que puguin tornar a casa; i esperança d?un futur".