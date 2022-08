Alexander Dugin és un dels confidents de Putin. Foto: Europa Press



El Servei Federal de Seguretat de Rússia ha acusat els serveis secrets d'Ucraïna de preparar i cometre l'assassinat de la filla d'Alexander Dugin a través d'una ciutadana ucraïnesa, Natalia Vovk Pavlova, que va arribar a Rússia el 23 de juliol passat juntament amb la seva filla de dotze anys, Sofia Shaban Mijailovna.

El servei de premsa dels serveis secrets russos ha precisat en un comunicat, recollit per l'agència de notícies russa Interfax, que després de perpetrar el crim, la dona ucraïnesa va viatjar cap a Estònia des de Moscou juntament amb la seva filla.

"Per organitzar l'assassinat de Dugina i obtenir informació sobre el seu estil de vida, van llogar un apartament a Moscou a l'edifici on vivia la morta", ha indicat, afegint que, per vigilar Dugina, van utilitzar un automòbil Mini Cooper, amb matrícula de Donetsk.

Dugina va morir al voltant de dos quarts de deu del dissabte 20 d'agost, en esclatar una bomba sota el vehicle que conduïa quan circulava per una autopista a prop del municipi de Bolshie Vyazyomy, a menys de 50 quilòmetres del centre de Moscou.

Les forces de seguretat russes han informat que Natalia Vovk serà inclosa a la llista de persones buscades amb l'objectiu d'extradir Rússia, segons ha recollit l'agència de notícies russa TASS.