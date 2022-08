El president del país, Volodimir Zelenski, es va dirigir a la població. Foto: Europa Press



Ucraïna celebra aquest dimecres 24 d'agost el seu Dia de la Independència , en la mateixa jornada en què es compleixen sis mesos des que el president rus, Vladímir Putin, va anunciar la invasió del país per "desnazificar-lo".

El president del país, Volodimir Zelenski , s'ha dirigit als seus compatriotes per animar-los a seguir endavant davant de la seva "més terrible amenaça". Tot i això, ha destacat que les dificultats no només han aconseguit "major unitat nacional", sinó també reunir "el món al voltant de valors veritables".



"La nostra bandera nacional s'ha convertit en un símbol mundial de valentia. Un símbol dels que valoren una vida lliure. On hi ha blau i groc, no hi ha ni hi haurà tirania. On hi ha blau i groc, no hi ha ni hi haurà salvatges", ha declamat .

Zelenski ha agraït als que han optat per ajuda a Ucraïna i ha anunciat que amb motiu del Dia Nacional condecorarà aquells dels seus compatriotes que han contribuït, en diferents àrees, a la defensa del país, que compleix aquest dimecres 31 anys des que es va desvincular de la Unió Soviètica. El president també ha tingut paraules de suport per a les regions controlades ara pels russos, com Khàrkiv, una regió "orgullosa", que "aviat", ha promès, lliuraran d'aquell "mal que només té artilleria i míssils". També s'ha dirigit als ciutadans de la península de Crimea, a qui assegura que tornaran “la llibertat”.