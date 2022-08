Un mínim de 22 persones han mort i 50 més han resultat ferides per l'impacte de diversos míssils en una estació de tren de la regió de Dnipropetrovsk, a l'est d'Ucraïna, segons ha denunciat el president del país, Volodimir Zelenski. El màxim mandatari ucraïnès ha assegurat que l'atac ha estat obra de militars russos.

La denúncia ha arribat durant una compareixença telemàtica davant del Consell de Seguretat de l'ONU, durant la qual ha explicat que encara hi havia diversos vagons en flames i que els serveis d'emergència continuaven treballant per atendre les víctimes. Zelenski, de fet, ha assegurat que no descarta que el nombre de morts creixi.

Aquest 24 d'agost, aniversari de la independència d'Ucraïna, es temia que els atacs per part dels militars russos fossin especialment nombrosos i cruels i amb aquesta ofensiva contra l'estació es compleixen els pitjors presagis.