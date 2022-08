El president de Rússia, Vladimir Putin , va signar un decret per afegir 137.000 membres del personal de servei a les forces armades del país els propers mesos, segons informa BBC. Actualment, Rússia té un límit de poc més d'un milió de militars i gairebé 900.000 civils. El decret de Vladimir Putin es produeix enmig d?una campanya de reclutament a tot el país, amb grans incentius en efectiu per unir-se.

Vladimir Putin @ep

Funcionaris occidentals diuen que entre 70.000 i 80.000 soldats russos han resultat morts o ferits des que Rússia va envair Ucraïna fa sis mesos. Hi ha hagut informes que els reclutadors fins i tot han estat visitant presons, prometent als reclusos llibertat i diners.

El Ministeri de Defensa del Regne Unit va dir en un comunicat fa dues setmanes que és probable que els batallons de voluntaris que s'estan establint a diverses regions russes formin part d'un nou cos de l'exèrcit. Però va dir que els "nivells molt limitats d'entusiasme popular per oferir com a voluntaris per al combat a Ucraïna" signifiquen que seria difícil trobar la quantitat necessària de tropes.

Rússia havia promès inicialment una campanya curta i decisiva quan va envair Ucraïna al febrer, però la ferotge resistència ucraïnesa ha estancat el seu progrés i les últimes setmanes les línies del front amb prou feines s'han mogut.