Central nuclear de Zaporiyia @ep

Els combats que lliuren les forces russes i ucraïneses als voltants de la central nuclear de Zaporiyia (Ucraïna) han provocat un incendi que ha forçat aquest dijous la seva desconnexió de la xarxa elèctrica ucraïnesa, una mesura inèdita que aguditza les preocupacions en matèria de seguretat.



La planta ja només estava connectada a la xarxa per un dels quatre punts habilitats abans que la regió es convertís en escenari de combats entre les forces russes i les ucraïneses, cosa sobre la qual ja havia alertat l'Organisme Internacional de l'Energia Atòmica ( OIEA).



L'operador ucraïnès, Energoatom, ha confirmat en un comunicat la desconnexió completa, que ha atribuït a “accions dels invasors”. Segons la seva versió, la paralització del subministrament, "per primera vegada a la història de la central", va tenir lloc arran d'un incendi als voltants, informa l'agència UNIAN.



Per part seva, la russa Energoatom ha informat d'un tall en el subministrament elèctric de tota la regió per un curtcircuit derivat, alhora, d'un incendi en un camp proper a les instal·lacions, suposadament arran d'un bombardeig perpetrat per l'Exèrcit ucraïnès, segons l'agència de notícies Interfax.



El director de l'OIEA, Rafael Grossi, ha insistit en declaracions a France 24 en la necessitat que una missió de l'agència visiti la zona per evitar possibles accidents , encara que per fer-ho caldria un acord que espera acabar de concretar els propers dies.



Entre les qüestions a concretar hi ha l'abast exacte del mandat d'aquesta missió, ja que, com ha recordat Grossi mateix, l'OIEA no té capacitat per obligar una part o una altra a abandonar la zona. Des del començament de març, la central està en mans russes.



Tot i això, els inspectors sí que tindran competències en matèria de seguretat, per exemple per investigar els atacs que es puguin produir, segons fonts diplomàtiques citades per l'agència de notícies Bloomberg.