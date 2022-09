Catalunyapress audiossoldatsrussos

The New York Times ha publicat àudios verificats de soldats russos parlant per telèfon des del camp de batalla a Ucraïna amb els seus familiars a Rússia, i en què critiquen la gestió de Putin de la guerra, les pèssimes condicions dels seus regiments o la dificultat per a fer front a les tropes ucraïneses .

"Estem a Bucha. La nostra defensa està estancada, estem perdent aquesta guerra. Ens han donat ordre de matar totes les persones que vegem (...) Putin és un idiota. Vol prendre Kíev, però no hi ha manera de fer-ho", va dir un dels soldats russos als àudios als quals el diari ha tingut accés.

En aquestes trucades telefòniques a amics i familiars a casa, els soldats russos van oferir relats interns condemnatoris dels fracassos al camp de batalla i de les execucions de civils , a més de criticar el mandatari rus poques setmanes que tingués inici la invasió d'Ucraïna.

Gràcies als àudios també es poden entreveure les pèrdues que estaven registrant les Forces Armades russes a l'inici de la guerra. Un soldat del 331 regiment aerotransportat ha informat que tot el segon batalló, de 600 soldats, ha estat "aniquilat".